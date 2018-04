Naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru, nechápu to, zlobil se po debaklu v Ďolíčku Vrba

před 44 minutami

Plzeňský kouč Pavel Vrba byl po zápase proti Bohemians velice rozladěný. Aby také ne, jeho svěřenci po děsivém výkonu prohráli 2:5 a opět klopýtli v cestě za titulem.

Praha - Plzeňská Viktoria předvedla na hřišti Bohemians 1905 nejhorší výkon v posledních letech a utrpěla pětigólový příděl. Kouč Západočechů Pavel Vrba byl pochopitelně s výkonem svých svěřenců velmi nespokojen. "Bohemka vyhrála zaslouženě, náš výkon byl prostě špatný. Je to hrozně nepříjemný pocit, jeden útočník Bohemky nás totálně rozstřílel a naši hráči, byť zkušení, to prostě nezvládli. Nedokážu si to vysvětlit," zlobil se Vrba, který se Plzeň na jaře marně snaží vrátit do podzimní formy.

Viktorii v Ďolíčku nefungovala hlavně hra zadních řad. Klokani jednoduše procházeli obranou hostí, v prvním poločase hned čtyřikrát překonali gólmana Hrušku. "Naše defenziva byla tak na úrovni krajského přeboru. Bohemka hrála jako ligový tým, my jsme se jim ani zdaleka nevyrovnali. Domácí byli lepší, my jsme nestíhali v kombinaci a byli velice nepřesní. Nefungovala spolupráce mezi obranou a zálohou. Vlastně ani nevím, jestli se dá o nějaké spolupráci vůbec mluvit," věděl plzeňský stratég.

Snižující se náskok na druhou Slavii, který momentálně činí už jen sedm bodů, Vrba neřeší. "Stejně se rozhodne až po třicátém kole. Takže nevím, jestli je titul v ohrožení. Zhodnoťte to vy, novináři," reagoval čtyřiapadesátiletý kouč. Ten do brány poslal opět Aleše Hrušku, který v posledních týdnech převzal roli jedničky. "Měli jsme za sebou náročný týden. Hruška zachytal výborně v týdnu v Ostravě, tak dostal znovu příležitost. Nechytal špatně, byl jedním z našich lepších hráčů," řekl Vrba.

Plzeňský dobře namazaný stroj z podzimu se na jaře silně zadrhává. Ze sedmi zápasů mají Viktoriáni pouze jednu výhru na hřišti Zlína, což Vrbu vůbec netěší. "Měli jsme skvělý podzim. Tam nám vyšlo všechno, stálo při nás štěstí. Na jaře ho tolik nemáme. Ale to není výmluva. Dneska to bylo o kvalitě - a tu měla Bohemka, která zaslouženě vyhrála," potvrdil plzeňský kouč.

Vrba musel během zápasu reagovat na nepříznivý vývoj, jeho celek prohrával ve 36. minutě už 0:3. Proto ze hry stáhl Aleše Čermáka a na hrot poslal Marka Bakoše. Body to však nepřineslo. "Změna byla jenom reakcí na vývoj zápasu, jinak bychom ve 35. minutě opravdu nestřídali. Dali jsme tam Bakoše, protože Krmenčík je zraněný," vysvětloval Vrba střídání.

Plzeň musí na debakl v Ďolíčku rychle zapomenout, už za týden ji čeká klíčový duel jara na domácím hřišti proti Spartě. Zatím ale Vrba pouze sčítá marody. Chybějí mu střelec Michael Krmenčík a stoper Lukáš Hejda, dva důležití hráči základní sestavy. O jejich nasazení se podle Vrby rozhodne až v pátek na předzápasovém tréninku. "Momentálně vám nemůžu říct, jestli budou hrát. Trénují individuálně, rozhodneme se až v pátek," uzavřel trenér Plzně.