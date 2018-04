Bohemka nám ukázala cestu, jak proti Plzni uspět, věří před šlágrem sparťanský útočník Šural

před 1 hodinou

Sparťanský útočník Josef Šural dvěma góly odstřelil pražskou Duklu a nyní věří, že jeho tým dokáže uspět také v ostře sledovaném utkání v Plzni.

Jaká panuje před nedělním šlágrem v Plzni v týmu nálada?

Je lepší než před zápasem s Duklou, to je jasné. Jsem rád, že jsme to zvládli. Můžeme se v klidu připravovat a ladit formu na Plzeň.

Vzpomínáte na zápas před rokem, kdy Viktoria také klopýtala a vy jste ji porazili?

Vzpomínám si, že loni jsme měli boj o poháry ve svých rukou, Plzeň se tahala o titul se Slavií. Tehdy jsme to zvládli a budeme se od toho chtít odrazit směrem k nedělnímu zápasu.

Vnímáte, že soupeř je po debaklu na Bohemce v horším rozpoložení?

Určitě to vnímáme. Plzeň už opravdu musí zabrat, venku teď dostala přes prsty. Do zápasu proti nám půjdou její hráči maximálně koncentrovaní, ta těžká utkání se jim daří, umí se na ně připravit.

Naznačili vám Klokani recept, jak uspět nad lídrem?

Něco jsme si z toho zápasu pochopitelně vzali, ovšem to bych nechtěl ventilovat. Ale nějakou cestu nám to utkání nastínilo.

Čím si horší formu Plzně vysvětlujete?

Nechytla začátek jara, navíc hrála Evropskou ligu. To cestování příliš nepomáhá. Nepotkali se úplně se sportovní formou, a teď to musí dohnat. Musí to pro ně být těžké, ale je to určitě jen v hlavě.

Na vás se naopak snesla chvála, proti Dukle jste dal jako kapitán dva góly. Potěšilo vás to?

Pochvalná slova se mi samozřejmě líbí. Nehrál David Lafata, který je kapitán, nastoupil jsem já. Zápas se mi gólově povedl, ale herně to určitě mohlo být lepší.

Obdiv sklízel i Srdjan Plavšič. Jak se vám jeho výkon líbil?

Plavšič je moc šikovný hráč. Prospělo mu, že hraje vlevo, má nejlepší formu z nás. Doufám, že se mu bude dařit i nadále.

Sparta se pod koučem Hapalem předvedla v několika rozestaveních. Preferujete hrát na jednoho, nebo na dva útočníky?

Za mě jsou oba systémy v pořádku, nemám problém ani s jedním. A navíc u systému 4-4-2 se jeden z útočníků stejně musí vracet a pomáhat dozadu, takže to není moc o rozestavení, spíš o plnění taktických pokynů, které trenér určí.

Jak jako sparťan vidíte to, že byste výhrou výrazně pomohli Slavii?

V první řadě musíme hledět na své uhrané body, "pomoct" Slavii už jsme takhle museli loni.

V Doosan Aréně má být vyprodáno. Jste připraveni na bouřlivou atmosféru?

Před vyprodaným stadionem se hraje mnohem líp. Doufám, že bude plno a že nabídneme fanouškům skvělou podívanou.