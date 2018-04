Využili jsme horší formy Plzně. V bohemáckém srdci je teď stav euforie, radoval se trenér Hašek

před 1 hodinou

Kouč Bohemians Martin Hašek po výhře nad Plzní zářil štěstím. Není divu, jeho tým smetl lídra tabulky a nasázel mu pět branek.

Jak hodnotíte dnešní zápas?

Do utkání jsme šli se zdravým sebevědomím. Věděli jsme, že ve všech domácích zápasech jsme podali dobrý výkon. Věřili jsme, že když budeme hrát podobně, tak Plzeň dokážeme porazit. Měli jsme ale strach, protože minulé kolo venku v Jablonci jsme nehráli dobře. Byla tam nejistota z toho, jestli podáme výkon, na který máme. Udělali jsme změnu den před zápasem, hodně jsme trénovali. A forma přišla ve správný čas. Ale jinak se ten duel těžko hodnotí, byl to strašný blázinec.

O čem jste přemýšlel během poločasové přestávky a druhé půle?

Šli jsme do kabin v divné atmosféře, vůbec jsme nevěděli, co říct hráčům v kabině. Museli jsme to uklidnit. Chtěli jsme tam dát třetího stopera, ale mezitím jsme dali pátý gól a pak už jsme to celkem v pohodě dohráli. Jsme šťastní a je to pro nás první velký úspěch, že jsme porazili mužstvo z první trojky, v tuto chvíli největšího aspiranta na zisk titulu. V bohemáckém srdci je stav euforie.

Je to váš dosavadní trenérský vrchol?

Zažil jsem zisk titulu, to je taky dobrý pocit. Ale tehdy ve Spartě nebyl můj vliv tak velký. Těžko se to porovnává, minimálně je to nejkrásnější pocit tady na Bohemce. V dnešním výsledku se zrcadlí naše dlouhodobá dobrá práce.

Věřil jste, že dokážete Plzeň takhle smést?

Dali jsme krásné góly, byli jsme mimořádně efektivní. Kdyby mi někdo řekl, že dáme Plzni pět gólů, tak si řeknu, že se zbláznil. Pořád jsou jednoznačně hlavním kandidátem na titul.

Ukázal dnešní zápas, že Plzeň není v optimální formě?

Plzeň byla v nepohodě, dnešní zápas to prokázal. Každou chybu, kterou dokázali vyrobit, tak jsme potrestali. I tak ale hráli velmi dobře, takhle nás doma nikdo nezatlačil.

Všiml jste si nějakých rozdílů ve hře Plzně oproti podzimní části?

Při přípravě jsme hráče upozorňovali na problémy Plzně. Říkal jsem, že mají 6 bodů ze 6 zápasů, mají své problémy. Věřil jsem, že když podáme náš standardní domácí výkon, tak dokážeme vyhrát.

Co říkáte na výkon Benjamina Tetteha?

Tettehův gól nebyl náhoda, umí to takhle trefit i na tréninku. Je to špičkový útočník, je to hráč, který má největší potenciál ze všech hráčů v české lize. Pořád si troufnu říct, že může hrát ještě líp, je to ročník narození 1997 a může se posunout. Je lepší než Bony Wilfried, ten jenom stál ve vápně. Tetteh vezme míč a udělá padesátimetrový sprint. Ale zase Bony se dostal do Manchesteru City, to nemůže říct jen tak někdo.

Kdy jste začal věřit, že vyhrajete?

Po pátém góle to byly menší nervy. Když byla 82. minuta, tak jsem si řekl, sakra, to už snad nemůžeme pustit.