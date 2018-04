Komentář: Liga se otřásla. Zatímco Klokani skáčou až do nebe, v Plzni teď budou létat odpadkové koše

před 52 minutami

No vida, a pak že je hotovo! Plzeň na hřišti Bohemians dotáhla své bídné jaro do trapného finále a pakliže v příštím kole neporazí Spartu, bude z fotbalové ligy ještě drama.

Komentář - Trenér Vrba porážku 2:5 označuje za hazard s titulem. Ale tohle je spíš plzeňský pokus o sebevraždu v přímém přenosu.

Pro Viktorii to byla možná nejbolestivější prohra v novodobé, tolik úspěšné éře. Pět gólů Limberský a spol. schytali naposledy před dvěma lety, ale to bylo v Edenu, když už tam přijeli jako jistí mistři. Teď je situace daleko vážnější.

Spolehlivým indikátorem plzeňských přešlapů je Pavel Vrba, o němž se ví, že zrovna nepředsedá spolku flegmatiků. Po vyhraných zápasech bývá v rozmařilé náladě: na tváři mu hraje sebevědomý úsměv, častokrát si neopomene rýpnout do novinářů.

V neděli bylo vidět, jak se v něm vaří krev. Ne, v neděli kotrmelce nebyly.

V týdnu budou, ale jiné. Ne tak legrační. Jarní mizérii totiž nenese špatně nejen Vrba, ale především generální manažer Adolf Šádek, a ten už je vyhlášeným cholerikem. Takže v Plzni bude veselo.

Na špatné jarní výsledky nedojede trenér, který má v západočeské metropoli vlastní posvátný strom. Desáté místo v jarní tabulce spíš odskáčou hráči. Na kabinu zřejmě padne pokuta, možná s podmíněným odkladem. A pokud ano, nadcházející zápas se Spartou bude pikantní; hosté jsou totiž taky v klatbě a ti už výši potenciálního penále znají - v Plzni si zahrají o rovný milion.

Situace Viktorie je o to horší, že zřejmě nebude moci počítat se svou ofenzivní hvězdou Michaelem Krmenčíkem. A zápas na Bohemce, ve kterém už absentoval kvůli zraněnému kotníku, zase demonstroval, jak moc je plzeňská hra na něm závislá.

Pětadvacetiletý útočník na podzim nasázel jedenáct ligových gólů a byl to hlavně on, kdo Západočechy dotáhl k famozní sérii patnácti vítězství za sebou. Na jaře už to ale z jeho strany takový šlágr nebyl a Plzeň je desátá v jarní ligové tabulce. Ale i tak: Tomáš Chorý je sice talentovaný, typologicky podobný bijec do vápna, ale Krmenčíka zatím nahradit nemůže.

Naopak Klokani teď skáčou až do nebe. A po právu, mají za sebou historický výsledek. Tak slavná vítězství si pamatují už jen ti zasloužilejší fanoušci, ti, kteří mají v paměti osmdesátá léta, pozlacená titulem z roku 1983.

Mimochodem: pět gólů v jednom ligovém utkání vstřelili fotbalisté Bohemians v samostatné lize na domácím hřišti pouze jednou. V listopadu 1994 porazili také 5:2 Benešov.

Plzeňský zmar a splín ovšem úspěch Bohemians na náhodu nedegraduje. Zelenobílí hrají výborně celou sezonu, kouč Martin Hašek naučil tradičně běhavý a soubojový tým fotbalovosti.

Klasickou letní otázkou ovšem je, koho povede do příští sezony. Kolem ghanského dvacetiletého útočníka Benjamina Tetteha krouží Slavia i Sparta, zájem určitě bude také o Dominika Maška anebo trenérova syna Martina Haška juniora.

Slavia sice vyhrála ve 23. kole v Brně 1:0 a vedoucí Plzeň stáhla na sedm bodů, ale zase to žádná sláva nebyla. Spíš nuda a nuda.

Červenobílí se už několik let vyznačují charakteristickým prvkem ve své hře - nákopy na Milana Škodu (a to pohříchu i v zápasech, kdy Milan Škoda zrovna nehraje).

Nejinak tomu bylo i v Brně, a protože ani domácí neprocházejí zrovna obdobím ofenzivní mánie, z fotbalu místy bolely oči.

Po rohovém kopu rozhodl slávista Tecl a právě standardní situace jsou tím, co Slavii drží v bitvě o Ligu mistrů. Když k nim zahrneme i dlouhý aut, po němž skóroval Škoda proti Zlínu, dali na jaře červenobílí osm gólů po standardkách, zatímco jenom čtyři ze hry.

Na totální fotbal dost málo.