Glosa: Favorité na kolenou. Franz ponížil Spartu, slávisté už vyhlíží konec dubna

před 52 minutami

Velikonoční kolo fotbalové Fortuna:Ligy přineslo přinejmenším tři velká překvapení. Slavia, Plzeň i Sparta ztratily body. Sešívaným došel po extrémně náročném programu dech, Viktoria herně navázala na předchozí utkání a Sparta ukázala, že se ze svých problémů ještě zdaleka nevyléčila.

Předposlední kolo základní části nejvyšší soutěže nabídlo osmičku zápasů hraných v jednu chvíli. Sázkaři tak nejspíš nevěřili svým očím, když viděli průběžné výsledky. Všichni největší favorité klopýtali a trojice Slavia, Plzeň, Sparta uhrála dohromady jediný bod.

Slavia není nezničitelná

Sešívaní odehráli v neděli šestý zápas za devatenáct dní. To znamená, že v dubnu hráli téměř co třetí den utkání. Navíc cestou potkali Spartu a dvakrát Chelsea. Když se proti nim postavil namotivovaný Zlín plný energie, měl vedoucí tým tabulky co dělat.

Trenér Jindřich Trpišovský v posledních týdnech míchá sestavou, snaží se ji vyvážit tak, aby základní jedenáctka byla co nejblíže ideálu, ale zároveň nechce hráče extrémně přetěžovat.

Proti ševcům udělal pět změn oproti utkání v Londýně. Nelze říci, že by měl špatnou ruku. Hráči jako Baluta či Zelený si odehráli své, ale Slavii v utkání chyběla dravost a dynamika, které ji tuto sezonu zdobí.

Navíc svěřenci trenéra Trpišovského vypracované šance nedokázali proměnit v gól. Zčásti právě proto, že jim chyběla agresivita a v pokutovém území větší důraz. Sami hráči po utkání uznali, že únava hrála roli.

Zkrátka se ukázalo, že i fyzicky výborně vybavená Slavia není nezničitelná. A duben ještě neskončil. Už ve středu čeká červenobílé druhé derby v jednom měsíci a v sobotu poslední kolo proti Olomouci. V dubnu tak odehraje za 25 dní 8 zápasů. Pak si budou Vršovičtí moct týden oddechnout a přijde klíčová část sezony - nadstavba.

Suchopárná Plzeň a zostuzená Sparta

V případě nejbližších pronásledovatelů Slavie poslední kolo obnažilo jejich problémy. Plzeň i Sparta na jaře střídají lepší výkony s těmi horšími. Viktorii chybí někdejší lehkost a rychlost v přechodové fázi, a také góly zraněného Michaela Krmenčíka.

Toho zatím nedokázal nikdo z dalších hráčů plnohodnotně nahradit a Plzeň tím trpí. Víc než jeden gól dokázala dát pouze ve čtyřech z deseti jarních utkání a jediný gól v utkání jí oproti podzimu přinesl výhru jen ve dvou případech.

Letenští se dokázali na jaře dostat z nejhoršího. Trenér Zdeněk Ščasný ustálil sestavu a začalo se mu výsledkově dařit. Porazil Baník i Plzeň, ale herní projev hned v několika utkáních naznačoval, že některé problémy Sparty stále přetrvávají.

Domácí prohra se zachraňujícím se týmem se na Spartě neodpouští nikdy. Navíc, když Karviná s trenérem Františkem Strakou vedla v poločase 2:0. Franz se opět ukázal jako vynikající motivátor a spasitel týmů bojujících o záchranu. A sparťané to od tribun zaslouženě schytali.

Při absenci Dočkala se projevila horší organizace hry ve středu hřiště, dlouhodobě nepřesvědčivé jsou výkony obrany. A to jak při tvorbě hry, rozehrávce, tak v defenzivních činnostech.

Řešení potíží může tkvít právě v obraně. Příkladem mohou být velké evropské kluby jako Liverpool nebo Dortmund. Reds museli koupit Virgila Van Dijka jako nejdražšího obránce historie, aby zlepšili rozehrávku a zvýšili počet vyhraných obranných soubojů, BVB po rozpadu dvojice Hummels - Subotič nakonec musela stoperskou dvojici dvakrát kompletně vyměnit. Obrana bude pro sportovního ředitele Tomáše Rosického v letním přestupovém okně největší výzvou.