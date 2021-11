Emoce i vulgarity. Dokument bude kontroverzní, ale k Baníku to patří, říká režisér

Příští týden míří do kin filmový dokument o Baníku Ostrava "Nejlepší u nás!!!". Přestože jej jeho tvůrci natočili k příležitosti stoletého výročí klubu, do historie se snímek neohlíží. Diváka vtahuje do kulis a atmosféry současného fotbalu v Ostravě. A to tak z blízka, jak je to jen možné.

Návštěvník kina by neměl očekávat obsáhlou historickou exkurzi do různých vývojových etap ostravského klubu. Místo toho jej autoři z projektu Bez frází vezmou přímo do kabiny současného Baníku a ukážou pohled na klub od lidí, kteří k němu mají nejblíže. Od samotných hráčů přes trenéry, majitele až po celoživotní fanoušky.

"Tvorba Bez frází sází na důvěru lidí, sportovců, kteří nás pouštějí do svých životů. Takže ten dokument je sice natočený ke sto letům Baníku, ale nechtěli jsme mapovat historii," vysvětluje režisér dokumentu Adam Sušovský, který o rok dříve natočil film o hokejovém Litvínovu Cheza je jen jedna.

Baník tak, jak je

V dokumentu otevřeně vystupuje i majitel Baníku Václav Brabec a současný trenér Ondřej Smetana. "Pro lidi bude určitě zajímavé vidět záběry z šatny. Po vyhraném, prohraném zápase, po červené kartě. Snad se podařilo na plátno dostat emoce, které Baník budí," doufá majitel Brabec. "Lidé si tím kupují vstupenku za zavřené dveře. Do míst, do kterých se nesportovci nikdy nedostanou," doplňuje Smetana.

Nejlepší u nás!!! se dostává týmu opravdu k tělu. Nechybí záběry z taktické porady před utkáním, poznámky hráčů směrem k rozhodčím a ve sportovní kabině také nepřekvapivě spousta vulgarit. Někdy dokonce přímo spojená s rivaly Baníku.

Právě tyto pasáže z vypjatých momentů v celém kolektivu jsou ovšem nejautentičtější a tím pádem i nejcennější. "Moc jsme nepřemýšleli, jestli to tam necháme. Dovedu si představit, že to bude kontroverzní pro fanoušky soupeře, ale fanouškům Baníku se to líbit bude. Je to realita, takto to fakt bylo," říká režisér Sušovský.

Podle něj je dokument natolik blízko dění v kabině i díky vstřícnosti klubu, ten měl ovšem nad obsahem filmu dohled. "Měli jsme dohodu, že Baník bude mít poslední slovo o tom, co tam bude, nebo nebude. Majitel pan Brabec měl nějaké výhrady, ale spíš chtěl některé věci přestříhat jinak než zasahovat do obsahu jako takového," vysvětluje režisér. "Snažil jsem se nemluvit sprostě," směje se majitel klubu. "Jinak jsme ale řešili nějaké drobnosti, něco málo," dodává.

Nejsilnější moment přišel na Slavii

Také hráči a trenéři si na kameru rychle zvykli. Trenéra Ondřeje Smetanu navíc zastihla při jeho ligovém debutu v Příbrami, kdy ještě zaskakoval za Luboše Kozla pouze dočasně. "To muselo být pro Ondřeje jako nezkušeného trenéra nepříjemné," vcítil se do Smetanovy role majitel Brabec. "Byl jsem vhozen do vody a poslední, co jsem řešil, byl štáb a kamera," přiznává Smetana.

"Věděli jsme, že ústředním motivem toho všeho budou záběry z kabiny, bude to o současném Baníku a současném českém fotbale. Zároveň jsme to chtěli provázat s životy lidí, kteří Baníku fandí," popisuje záměr režisér.

"Do toho jsem s tím šel, že natočíme všechno. Měli jsme dohodu, že nám může trenér říct, ať netočíme. Ale musím uznat, že se tohle nestalo ani jednou. Ondřej Smetana do toho spadl jako nový trenér, ale nakonec jsme mu nevadili. Pro mě nejsilnější momenty během natáčení byly v kabině při utkání na Slavii. Bylo to všechno o hrozných emocích. Červená karta pro Martina Filla," zve režisér filmu.

Rivalitu a nenávist ve fotbale dokument tematizuje i dál a nachází smíření, i když jej nelze nejspíš uplatnit na všechny fanouškovské skupiny.

Fanoušky Baníku na obrazovce bude možné sledovat z více úhlů. Od "normálů" přes blogera až po spíkra z kotle. Všichni popisují svůj vztah k Baníku a pohled na Ostravu a fotbal.

Nabízí se srovnání s předchozím dokumentem Cheza je jen jedna. Oproti ní je Nejlepší u nás!!! syrovější a přímější, více se zaměřuje na jednotlivé fanoušky a dění uvnitř kabiny. Současně zde chybí vypravěč.

"Vypravěče jsem nechtěl. Litvínov jsme viděli jako kouzelné malé město, takže jsme točili vlastně pohádku o hokejovém klubu. Baník byl o současné sezoně, o realitě, městě, kde jsou k sobě lidé velmi upřímní a emoce tečou proudem. Přišlo nám od začátku, že hlas navíc nemá žádný smysl, protože tohle všechno za sebe umí vyprávět samo," vysvětluje Sušovský.

Covid jako součást fanouškovství

Důležitou rovinou, kterou dokument otevírá, je soptící pandemie koronaviru. Ta na odvětví sportu dolehla s drtivou silou. Ať z pohledu ekonomického, nebo z pohledu samotného sportu.

Fyzické odloučení fanoušků od klubu je v řadě pasáží hmatatelně přítomné. Zatímco jednotliví aktéři líčí jedinečnost ostravských příznivců a roli fotbalu pro město, kamery zachycují rozcvičující se hráče před prázdnými tribunami.

Film tak na jednu stranu přichází o mocnost zaplněného domácího stadionu ve Vítkovicích, na druhou stranu se divák možná o to hlouběji může ponořit do zákulisí a příběhu ostravského týmu. Současně vyniká oddanost fanoušků, kteří i v mrazech pozorují tým zpoza uzavřené brány stadionu, aniž by měli šanci vidět zápas jako takový.

Samotný režisér pochází z Ostravska a je dlouholetým fanouškem Baníku. "Zpětně si myslím, že nebyla výhoda, že jsem z regionu. Znám to tady, nic moc mě tu nepřekvapí. Kdybych to tu neznal, tak bych okolo sebe koukal víc. Je to ale film pro fanoušky Baníku," hodnotí.

Film má premiéru v úterý. Poté se bude promítat celý týden v ostravském Velkém Světě Techniky. V prosinci jej nabídne i kino v polských Katowicích. "Chtěl bych lidi na dokument pozvat do kina. Doufám, že se bude fanouškům líbit. Mám koupenou permanentku do sektoru B7, tak bych tam rád dalších deset let chodil," uzavírá Adam Sušovský se smíchem.