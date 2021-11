Ligu tu hrál i Kubík, pak stadion zarostl stromy. Dnes v Bohdanči zase žijí fotbalem

Atlantic Lázně Bohdaneč byl jednou z "fotbalových vesnic", které v devadesátých letech kopaly první ligu. Ta už se zde sice dávno nehraje, přesto městečko v Pardubickém kraji fotbalem dál žije. Podívejte se na další reportáž z cyklu Fotbalová republika.

Byly to slavné časy, když se před tribunou stadionu Na Baště proháněli Luboš Kubík, Marek Heinz či Marek Kulič a na místním trávníku defilovaly týmy jako Sparta, Slavia či Baník Ostrava.

Psala se sezona 1997/1998 a do tehdejší Gambrinus ligy postoupil Atlantic Lázně Bohdaneč, jedna ze slavných "fotbalových vesnic", které v devadesátých letech zazářily na tuzemské fotbalové scéně a pak rychle z fotbalového povědomí zase zmizely.

Stejný osud potkal i Atlantic, který v jediné sezoně mezi elitou získal pouhých jedenáct bodů a krátce po sestupu se rozpadl úplně.

"Ale stálo to za to. Kdo může říci, že se u něj na vesnici hrál ligový fotbal? Byla doba, kdy sem přišly třeba tři čtyři tisíce diváků," směje se dnes František Kazilovský, jeden z trenérů v klubu SK Lázně Bohdaneč, který na někdejší slávu navazuje.

Tým odešel, stadion zarostl

Atlantic v devadesátých letech ke slávě dovedl podnikatel Jiří Novák, díky kterému se klub z okresního přeboru dokázal vytáhnout až do nejvyšší soutěže.

Jenže pak pramen financí vyschl, Novák odešel a klub de facto zanikl. Stadion, kde se proháněly hvězdy ligy i reprezentace, zarostl náletovými dřevinami, na bráně visel masivní řetěz a skončilo nejen A - mužstvo, ale také mládežnický fotbal.

"Inženýr Novák dostal ten místní fotbal na nějakou úroveň, ale smutné bylo, že potom ten fotbal tady na deset let skončil a nehrály tu ani děti," vzpomíná Kazilovský na smutné období lázeňského klub.

Ale ukázalo se, že fotbal zde má hlubší kořeny než břízy a vrby, kterými za těch deset let zarostl bývalý ligový trávník.

"Nastartovali jsme to v roce 2011, kdy si parta nadšenců řekla, že tady fotbal chtějí a že nenechají takový nádherný stadion chátrat. Posháněli se brigádníci, oddělaly se tady stovky a stovky hodin a teď jsme tam, kde jsme teď," říká Tomáš Jupa, sekretář současného klubu.

Vzhůru i díky hokejovému šampionovi

A kde tedy Bohdaneč nyní je? Aktuálně na druhém místě tabulky I.A třídy Pardubického kraje, kam se prokousal z té nejnižší úrovně fotbalové pyramidy v Česku.

Pomáhal mu v tom mimo jiné i Evžen Musil, někdejší hokejový reprezentant a trojnásobný šampion první československé ligy s Pardubicemi. "Já jsem tady chytal fotbal a chodilo na mě 300 až 400 diváků. Hráli jsem IV., III. třídu a pak i okres," vzpomíná dnes Musil, který se s kariérou fotbalového brankáře rozloučil v roce 2013.

O osm let později se Lázně Bohdaneč přetahují v I.A třídě o vedení v tabulce s Libišany a brousí si zuby na postup do krajské soutěže, tedy do páté z deseti úrovní fotbalové pyramidy v Česku. "Máme postupové ambice, kluci hrajou výborně," říká Jupa.

Možná ještě větší úspěch než výsledky A - týmu ale je, že se na stadion kromě dospělých vrátily i místní děti. "Máme jich tady asi 250," říká hrdě Kazilovský, který u jednoho z mládežnických týmů působí jako trenér.

Jak to nyní v Bohdanči v současnosti vypadá, se můžete podívat v dalším díle seriálu Fotbalová republika.