Ve prospěch fotbalové superligy pracovaly na sociálních sítích "trollí farmy"

Státní zástupce ve čtvrtek navrhl podnikateli a lobbistovi Romanu Janouškovi trest vězení sedm až osm let v případu údajně neoprávněných úhrad pro společnost Chambon. Lékařku Soňu Pekovou chce poslat za mříže na 7,5 až 8,5 roku, další tři obžalované by podle něj měl soud potrestat nepodmíněnými tresty od sedmi do devíti let. Žalobce je viní z toho, že podvodně vylákali od zdravotních pojišťoven stamiliony korun. Všichni u soudu vinu popřeli.

Společnost Chambon, ve které většina obžalovaných působila, prováděla podle státního zástupce Alexandra Dadama v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám za analýzu lidské DNA, která je dražší.