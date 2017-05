Nový kouč Sparty dostane 80 milionů. Vítězil s mládeží, propadl ale s Interem i při reparátu v Řecku

před 1 hodinou

Trenér Andrea Stramaccioni, který má namířeno do Sparty, na velký úspěch v klubovém fotbalu čeká. Ostruhy si zatím vydobyl jako výborný kouč mládeže.

Praha - Odvážnému štěstí přeje, řeklo si vedení fotbalové Sparty a za velké peníze nabídlo trenérské místo Andreovi Stramacconimu, bývalému kouči Interu Milán.

Klubový šéf Daniel Křetínský chce vrátit na Letnou mistrovský titul, italský kouč by zase rád dokázal, že opravdu něco umí a jeho dosavadní nepovedená angažmá byla jen nepříjemnou shodou okolností.

Se Spartou teď dolaďuje dvouletou smlouvu a podepsat by ji měl do konce tohoto týdne. Podle obvykle dobře informovaných zdrojů už se mu podařilo vyvázat ze závazků vůči předchozímu zaměstnavateli Panathinaikosu, ve Spartě by měl brát ročně 1,5 milionu eur (zhruba 40 milionů korun).

Na Letnou si má údajně přivést šestičlenný realizační tým, podle zpráv z Itálie v něm může být Tomáš Ujfaluši nebo bývalý útočník Roberto Muzzi. Se svými pomocníky by doplnil dosud malý počet zahraničních koučů v lize. Kromě Slováků tu zatím trénovala jen hrstka cizinců, Nizozemec Alex Pastoor ve Slavii, Ital Massimo Morales v Příbrami a už v devadesátých letech Němec Jürgen Sundermann ve Spartě.

Titul vybojovala Sparta naposledy před třemi lety, na Ligu mistrů čeká od ročníku 2005/06. Tým, který bude konečně vyhrávat, by měl nyní postavit původně úspěšný mládežnický kouč, který však na vrcholové úrovni postupně propadl v Interu, Udine i v Panathinaikosu. Pořád ale patří do škatulky "mladý a nadějný, od kterého se něco čeká".

Úspěšný šampion u mládeže

Do velkého fotbalu vstoupil Stramaccioni v březnu 2012. Milánský Inter tehdy odpadl z čela tabulky a vedení odvolalo kouče Claudia Ranieriho. V rozjeté sezoně nemělo příliš možností, jak jej nahradit, a k mužstvu posunulo Stramaccioniho, jenž o rok dříve vyhrál s klubovým dorostem mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Předtím úspěšně vedl mládež konkurenčního AS Řím.

"Nebojím se, že se spálím. Jde prostě jen o to, vyrazit na hřiště a dělat to, na co jsem zvyklý. Klub stojí za mnou a jsem si jistý, že hráči se postarají o zbytek," prohlašoval tehdy Stramaccioni sebevědomě na tiskové konferenci.

Fanoušky druhého nejpopulárnějšího klubu v Itálii jmenování mladého kouče zaskočilo. Ještě před dvěma lety vedl jejich tým José Mourinho a vyhrál s ním všechno, včetně Ligy mistrů. Marně se na něj snažili navázat Ranieri i Rafael Benítez, a teď by to měl zvládnout mladík od dorostu?

Velké cíle v Interu

Stramaccionimu nechybělo odhodlání ani elán. Bývalý obránce, jemuž zranění kolene ukončilo kariéru dřív, než si připsal jediný start v Serii A, se v šestatřiceti letech ujal týmu a dovedl ho k šestému místu a účasti v Evropské lize.

Do další sezony už skládal mužstvo podle svého, a podle svého také plánoval letní přípravu. Inter hrál ale pod jeho vedením hrozně a během sezony upadal do čím dál větší krize. "Můžeme buďto začít fňukat, nebo se pokusit vrátit zpátky na dobrou cestu. Já preferuji to druhé," opakoval tehdy před novináři kouč.

Na lavičce ho držel klubový prezident, kabinu mu zase hlídal kapitán týmu, respektovaný veterán Javier Zanetti. Přesto se ukázalo, že Stramaccioni na svůj úkol nestačí, a vedení jej po sezoně odvolalo. Tým nebodoval v šestnácti ligových zápasech a skončil až devátý, což znamenalo nejhorší výsledek v moderní historii klubu.

"Jsem si jistý, že ze Stramaccioniho bude jednou velký trenér. Nejspíš ale potřebuje jít do snazší situace, než jaká je teď v Interu," komentoval koučův konec prezident Massimo Moratti v květnu 2013.

Pokus o restart v Udine

O rok později se Stramaccioni objevil v Udine. O nový start se pokusil v klubu, který razí vlastní fotbalovou cestu. Díky rozvinutému skautingu kupuje mladé hráče, vychovává je a ty úspěšné prodává dál. Případně je posunuje do anglického Watfordu, který patří stejnému majiteli.

Od někdejšího vítěze mládežnické Ligy mistrů se čekalo, že mu práce s fotbalovými nadějemi půjde a že zapadne do nastaveného "Pozzo systému" - tak se fotbalu v Udine přezdívá, podle majitele klubu Giampaola Pozza. Vrátit měl tým také do evropských pohárů.

"Rychle jsme se dohodli, Stramaccioni má velkou chuť vrátit se na hřiště a začít znovu trénovat," prohlásil tehdy sportovní ředitel klubu Christian Giaretta.

Ani tohle angažmá ale nevyšlo. Trenér se snažil týmu pomoci a často měnil systém hry, podobně jako předtím v Interu. Hráči nastupovali v systému 4-4-2, 4-3-3, 3-1-4-2 nebo 3-4-2-1. Nakonec skončil klub až šestnáctý a Stramaccioni musel odejít.

Nepovedený výlet do Řecka

Po dvou neúspěších zamířil do Řecka a v listopadu 2015 podepsal smlouvu v Panathinaikosu, slavný klub s dlouhou tradicí měl být tím, kde se konečně odrazí k úspěchu. "Nebudu nic slibovat. Budu se jen snažit dovést klub tam, kam se chce dostat," řekl na tiskové konferenci o poznání skromněji než kdysi v Itálii. V rozehrané soutěži pak dovedl tým na třetí místo.

V následující sezoně ale zopakoval špatný start, jako před třemi lety v Interu. Klub vypadl z Evropské ligy, ztrácel v domácí lize a poté, co v poháru podlehl druholigovému OFI Kréta, vedení Stramaccioniho odvolalo.

Jednačtyřicetiletý kouč, který pochází z Říma a vedle fotbalu stihl také vystudovat práva, patřil v posledních dnech ke kandidátům na trenérské místo ve Fiorentině, kterou opouští Paulo Sousa. Zájem Sparty se ale ukázal být silnější.

Stramaccioni musí v novém působišti už nutně uspět, jinak se z kategorie "mladý a nadějný" přesune do kategorie "všude neúspěšný". Dosavadní bilanci u vrcholových týmů má totiž slabou, s Interem vyhrál 48 procent zápasů, s Panathinaikosem 42, s Udine pouhých 29.