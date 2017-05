Slavia jde po titulu a Jugasovi, kterého chce i Sparta. Tu brzdí, že zatím nedotáhla Stramaccioniho

před 1 hodinou

Jedna sezona ještě ani neskončila, a už se porcuje hráčský trh pro sezonu příští. Nejslabší pozici má Sparta, i proto, že zatím nedořešila obsazení trenérské židle

Glosář - Boj o český fotbalový trůn si na své rozuzlení počká až do závěrečného 30. kola. Plzeňský gól s podpisem Michaela Krmenčíka, dosažený v nastavovaných minutách utkání v Brně, ještě Slavii k mistrovské trofeji nepustil. A udržel zatím při životě i malý plamínek plzeňské šance na obhajobu.

Jakkoli oheň fotbalové války provázející finišující ligovou sezonu stále plá, už se objevují i první půtky o jednotlivé posily vyhlédnuté pro ročník příští. Jako nejžádanější hráči v lize se nyní jeví stopeři Jakub Jugas ze Zlína a Lukáš Štetina z Dukly. Zdá se, že pokud ten první nakonec zamíří do Slavie, měl by se ten druhý objevit ve Spartě, ale jednání ještě zdaleka nejsou u konce.

Ve Spartě už se Adam Kotalík s Tomášem Požárem div neplácali po ramenou, jak se jim podařilo vybrakovat Zlín, to když se s klubem z Baťova města domluvili na letním přestupu Jakuba Jugase s Vukadinem Vukadinovičem.

Jenže jak je teď učí škola života, přestup je hotový, až když je opravdu hotový. A k tomu je zapotřebí i souhlasu hráče. S Vukadinovičem by problém nebyl, ten už se na Spartu celý třese. Ale Jugasovi se omotalo kolem krku slávistické lano - a zdroje se shodnou, že je natolik dobře promazané, že by ho na 90 procent mělo strhnout do Edenu. Což by pak rozbilo i původně domluvenou meziklubovou úmluvu Zlína se Spartou o společném transferním balíčku s Vukadinovičem.

Kromě toho, že Slavia hodila na stůl větší peníze, pro Zlín i pro hráče, může na rozdíl od Sparty nabídnout i perspektivu kvalifikace Ligy mistrů. A hlavně telefonát, případně schůzku s konkrétním trenérem, zde jmenovitě s Jaroslavem Šilhavým, který Slavii s pravděpodobností hraničící s jistotou povede i v příští sezoně.

Království za stopera, volají obě pražská "S"

Jenže ouvej, nikým takovým ve Spartě momentálně nedisponují, což může být pro mnohé hráče, s nimiž se teď můžou letenští funkcionáři bavit, poměrně důležitý moment. V situaci, kdy není zdaleka jasné, jestli Spartu povede Petr nebo Pavel, jsou hráči logicky ostražití. Osobní ujištění kouče, že s nimi opravdu počítá, pro ně bývá velmi důležité.

Jenže speciálně ve chvíli, kdy se předpokládá, že by měl na Letnou v létě jako nový kouč dorazit cizinec, u kterého všichni jen těžko odhadují, co od něj lze čekat, si takovém v případě, že si může vybírat, možná nejeden hráč zvolí jinou variantu než tu letenskou. A Jugas si teď vybírat může, čehož dovedně využívá i jeho agent Ondrej Chovanec a logicky šroubuje cenu.

Obě pražská "S" nového stopera či snad stopery nutně potřebují. Letenská obrana, to byla v sezoně jedna velká katastrofa, spoustu chyb nadělal ex-reprezentant Michal Kadlec výkyvy formy a nyní i zranění potkala Mario Holka i Ondřeje Mazucha. A v zimě si Sparta z Liberce koupila rekonvalescenta Davida Hovorku. Takže hlavičkář a bojovník David Jugas by se jí moc hodil.

Slavii ovšem také, protože svou výstupní klauzuli aktivoval Michal Lüftner, který v létě zamíří do FC Kodaň. Přičemž touhu pokračovat ve své kariéře ve Francii nijak zvlášť netají ani Simon Deli.

Pro oba největší pražské kluby údajně platí, že pokud jim vyklouzne Jugas, sáhnou po Lukáši Štetinovi, který patří do širšího kádru slovenské reprezentace a v dresu Dukly se vypracoval mezi nejlepší stopery v soutěži. V další alternativě pak Slavia údajně pokukuje i po teplickém Michalu Jeřábkovi.

Do Edenu Hořava či Polák, na Letnou spousta Italů?

Slávisté už také od zimy vědí, že do italské Serie A v létě zamíří reprezentant Antonín Barák. Náhradou by mohl být buď Tomáš Hořava z Plzně, nebo Krzysztof Maczynski z Wisly Krakov. Alespoň to tvrdí tamní média.

I z Letné prosakují další jména, o které by Sparta údajně měla mít zájem, Isport.cz píše třeba o levém obránci Eldaru Civičovi ze Slovácka. Jenže absolutní základ spočívá v zodpovězení otázky, kdo bude Spartu v příštím ročníku trénovat.

Poznámkami o tom, že co se týče nabídek volali mu prý jen od operátora, a to kvůli možnosti zvýhodněného tarifu, už Petr Rada přeci jen lehce naznačuje, že je s blížícím se koncem své sparťanské brigády plus mínus smířen.

Podle zákulisních zvěstí vede Sparta nejintenzivnější rozhovory i nadále s Andreou Stramaccionim (ex- Inter, Udine, Panathinaikos). Aténský klub už sice Ital nevede od prosince, ale Panathinaikos ho nadále vyplácí, s čímž by patrně přestal, kdyby Stramaccioni potvrdil, že se Spartou jedná. Údajně proto Ital po oficiální linii jakékoli zmínky o Spartě odmítá. A právě Stramaccioniho nedořešené finanční otázky v Panathinaikosu mají být hlavní brzdou jeho příchodu do Sparty.

Mluví se o tom, že pokud by měl opravdu dorazit, pak by chtěl vlastní realizační tým čítající přinejmenším pět osob, patrně Italů. Což by byla "legrace", která by se Spartě opravdu slušně prodražila. Navíc jen těžko soudit, které hráče by si Stramaccioni po svém případném příchodu na Letnou chtěl nechat, které vyměnit - a za koho… Ve vzduchu visí (až příliš) mnoho otázek.

Sestup vyřešen, zbývá titul a poslední pohárový účastník

To 29. ligové kolo alespoň některé z nich z hlediska vývoje soutěže konečně vyluštilo. Víme, že sestupují Hradec Králové, jemuž se vymstila mimo jiné i válka s vlastními fanoušky a katastrofální výsledky na domácí půdě - a také Příbram, která "lítala" ode zdi ke zdi, to když do sezony odstartovala s Martinem Pulpitem, který se považuje za zneuznaného génia, leč kádr přestavěný podle jeho gusta získal po 4 kolech přesně 0 bodů, a následně Příbram pokračovala s "oldschoolovým" rutinérem Petrem Radou, který za dalších tucet kol stačil připsat do tabulky bodů 9. V kontextu toho se jeví tak trochu zázračně, že pod Kamilem Tobiášem bojovali Středočeši o ligovou příslušnost až do předposledního kola.

Největší pozornost pochopitelně k sobě stahuje souboj o titul. Kombinace "vlastní výhra v Boleslavi a nevýhra Plzně v Brně" už mohla korunovat slávisty, na poslední chvíli ale tenhle scénář shodil Krmenčík.

A nastolil tak pro poslední dějství scénář nový. Slavia má dva body náskok, hostí na Strahově tým Brna a Plzeň zase Jihlavu.

Slavii dává jistotu titulu vítězství. Nebo situace, kdy v posledním kole v porovnání s Plzní získá víc či stejně bodů.

Plzeňská šance zase spočívá výhradně ve vlastní výhře, podmíněné tím, že zároveň slávisté nad Brnem nezvítězí.

V situaci, kdy by například Slavia remizovala a Plzeň vyhrála, setkají se v konečné tabulce na stejném bodovém zisku. A taková tečka by hrála do karet Plzni, protože má lepší bilanci vzájemných utkání.

Ve druhých poločasech jaksi Slavii dochází dech

Slávisté zvládli zápas v Mladé Boleslavi i bez reprezentantů Baráka a Sýkory, jež potkaly zdravotní problémy. Zejména v první půli byli Pražané jasně lepší, když ale domácí trenér Svědík začal na trávník posílat čerstvé útočníky, začal Šilhavého tým trochu ztrácet půdu pod nohama. Podobně jako před týdnem ve druhé půli proti Dukle. Což je poněkud varovný element, tak rychlý úbytek fyzických sil červenobílých je poměrně překvapující.

Plzeň v Brně nepředvedla nic uchvacujícího, mohla i prohrát, Zbrojovka zápas rozhodně nijak nevypouštěla, naopak. Rozhodčí Orel musel posuzovat několik ošemetných situací, ale zjevně razil tendenci se do zápasu osobně příliš nevměšovat a pískat jen tisíciprocentní věci. Diskusi vzbudila žlutá karta pro plzeňského brankáře Bolka, který mimo šestnáctku srazil jednoho z pronikajících brněnských hráčů. Ten už však šel docela z úhlu, takže asi vskutku nešlo o vyloženou brankovou příležitost a případné dělení červené karty tedy nejspíš opravdu nebylo na místě.

Sparta má jisté, že skončí bronzová a bude hrát 3. předkolo Evropské ligy. Vedle titulu se tedy řeší už jen jedna tajenka, a sice koho ePojištění.cz liga doplní do 2. předkola Evropské ligy.

Náskok jednoho bodu si tu v tabulce udržuje čtvrtá Mladá Boleslav před pátými Teplicemi. Středočeši končí v Liberci, na Stínadla zamíří Dukla. Pokud by na konci náhodou došlo k bodové shodě, což se může stát v případě prohry Boleslavských a remízy Teplic, hledělo by se na bilanci vzájemných duelů obou klubů.

A tu má lepší Boleslav. Chtějí-li do Evropy, musí tedy Teplice v posledním dějství Svědíkův tým bodově předstihnout. To znamená porazit Duklu a čekat na boleslavskou ztrátu pod Ještědem.

