Starka o pověsti sestupující Příbrami: My nemáme na to platit si rozhodčí. Naopak nám ublížili

před 1 hodinou

Příbram tentokrát první fotbalovou ligu neudržela a majitel Jaroslav Starka neskrývá obrovské zklamání. Prodej klubu, o němž se spekulovalo, se ovšem v žádném případě konat nebude. Zkušený funkcionář to potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz a otevřeně promluvil mimo jiné o tom, jaké to je řídit klub, který má v očích fotbalové veřejnosti natolik problematickou pověst.

Pane Starko, jaké máte pocity z toho, že Příbram po devíti letech opouští nejvyšší soutěž? Jak moc jste zklamaný a už jste stačil tenhle fakt vstřebat?

Zklamaný jsem obrovsky. Těžko se mi hledají slova. Jsem z toho týmu rozpolcený, když vidím, jak skvělé zápasy dokáže zahrát, ať už to bylo doma s Karvinou (výhra 4:2), v Jablonci (výhra 2:4) nebo doma se Spartou (porážka 1:2). A na druhé straně jsou tu hrozné výkony na Dukle, nebo doma s Brnem. Z toho rozhodně nadšený nejsem, ale zase vidím, že je na čem stavět a to mě žene dál.

Takže v sobě i po pádu do druhé nejvyšší soutěže nalézáte chuť pokusit se o rychlý návrat?

Ano, myslím, že máme dobrou šanci postoupit zase zpět. Jsem bojovník a určitě nehodlám nic vzdávat. Musím jet dál, chuť mám velkou.

Ptám se proto, že v březnu poté, co rezignoval kvůli sporům s vedením města o dotace generální ředitel klubu Petr Větrovský, jste naznačoval, že fotbal v Příbrami dost možná skončí. Zněl jste pesimisticky a okamžitě se začalo spekulovat o tom, že budete chtít klub prodat. To se změnilo?

Dá se říct, že změnilo. Byl jsem z toho hodně zklamaný, když vám město sebere takové peníze, je to velká rána. Nám vzali šest milionů a my jsme vnímali ten absolutní nezájem města o sportovní dění. Postupem času jsem ale zjistil, že se přes to dostanu, přestože mi to hodně vadí.

Současný trenér Kamil Tobiáš po sobotní remíze v Jihlavě uvedl, že záchranu si Příbram prohrála už na začátku sezony, kdy tým trénovali Martin Pulpit a Petr Rada. Společně získali za šestnáct kol devět bodů, zatímco Tobiáš za jarních třináct kol bodů třináct. Nevyčítáte si zpětně určité personální kroky?

Pochopitelně, že jsem se snažil hledat chyby primárně u sebe. Stojím si za tím, že moje největší chyba se stala už před rokem na jaře, kdy jsem z pozice trenéra odvolal Pavla Tobiáše a nahradil ho Martinem Pulpitem. Už tehdy jsem měl vyhodit Romana Rogoze a byl by klid. Ale člověk je prostě omylný tvor a já už jsem prostě, jak bych to řekl, starý idiot.

Rogoz, známý svými řekněme kontroverzními vztahy s rozhodčími, nakonec ve funkci sportovního ředitele skončil na začátku sezony po úvodních čtyřech kolech, společně s Pulpitem. Vznikl mezi vámi nějaký problém?

To bych ani neřekl, žádný zásadní rozkol tam nebyl. Roman je hrozně pracovitý kluk, ale dá se říct, že nesdílíme stejný pohled na fotbal. Každý máme svoje představy a ty začaly být postupem času neslučitelné.

Jaké byly tedy jeho představy a jaké ty vaše?

K tomu už bych se nechtěl nějak konkrétněji vyjadřovat, rozešli jsme se a to je celé.

Dobře. Souhlasíte tedy s tím, že jste si záchranu prohráli už na podzim? Tým neměl po šesti kolech ani bod, navíc nevstřelil jediný gól…

Je to tak, získali jsme za celý podzim jen devět bodů. Ale vezměte si, že nakonec stačilo porazit doma Brno a pak vyhrát v Jihlavě, a byli bychom zachránění. To je život. Navíc jsme ztratili řadu bodů vinou špatných výroků rozhodčích, ale toho si nikdo nevšiml.

Povídejte. Kdy vám rozhodčí uškodili a jak byste vůbec hodnotil obecně výkony rozhodčích v první lize?

Upřeli nám hned několik penalt a třeba teď v Jihlavě jsme dali gól, který byl podle mě naprosto regulérní. Ale nevymlouvám se na to, k fotbalu to patří. Co se rozhodčích týče, mluví se o tom, že se jejich výkony zlepšily. Já si to nemyslím, ti kluci pískají pořád stejně. Říká se také, že už nejsou pod ovlivnitelní, já si ale nedělám iluze, že nemůžou být zase pod tlakem jiných lidí.

Jak ale vnímáte tu pověst klubu spojeného s rozhodčími, jakou má právě Příbram? Veřejnost rok co rok žertuje na téma, že se na jaře váš klub zase zázračně zachrání. Jak tohle vnímáte?

Mě pořád překvapuje, že si někdo myslí, že bychom vůbec měli na to nějak ovlivňovat zápasy. My jsme šťastní, že máme občas na výplaty a rozhodně nemáme na to ještě platit rozhodčím. To fakt ne.

Kontroverze byly znovu v souvislosti s utkáním v Jablonci, který jste jasně vyhráli…

A vidíte, my jsme tam dali nádherné góly, hráli výborný fotbal a stejně tohle vítězství novinářská obec začala zpochybňovat. A když vyhrála Jihlava ve Zlíně 3:0, to už přešli bez jediného komentáře. Novináři ten náš nepěkný obraz veřejnosti neustále podsouvají a lidi to prostě vnímají. Tuhle bitvu nejde vyhrát.

Teď vás čeká jiná bitva, také velice složitá. Jakou máte vizi vzhledem k boji o rychlý návrat mezi elitu?

Teď se během několika týdnů rozhodne, co bude dál. Trenér Kamil Tobiáš má chuť pokračovat, nicméně celý realizační tým pravděpodobně dozná určitých změn. Je jasné, že všichni přijdou o peníze a budou se muset rozmyslet, jestli tu práci budou chtít dál dělat nebo ne. Co se týče kádru, budeme prostě ještě víc spoléhat na vlastní zdroje a na naši úspěšnou mládež. Já věřím, že to půjde.