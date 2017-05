Orel chybně neodpískal penaltu pro Plzeň a má po sezoně

před 57 minutami

Po souboji Jana Pavlíka s Michaelem Krmenčíkem měl rozhodčí Pavel Orel ukázat na penaltový bod. Za to mu komise pozastavila delegaci na jedno utkání. Sezona tím pro Orla předčasně skončila.

Praha - Sudí Pavel Orel měl podle komise rozhodčích FAČR nařídit v sobotním utkání první ligy mezi fotbalisty Brna a Plzně pokutový kop ve prospěch Viktorie..

Po souboji Jana Pavlíka s Michaelem Krmenčíkem však ve 42. minutě penaltu neodpískal, za což mu komise pozastavila delegaci na jedno utkání. Sezona tím pro Orla předčasně skončila. Plzeň nakonec gólem v nastavení vyhrála 1:0.

Chyboval také asistent Jakub Hrabovský, který v ligovém duelu Jablonce s Teplicemi nesprávně signalizoval v 83. minutě ofsajd Martina Doležala a sebral Jablonci šanci. Duel skončil bezbrankovou remízou. Hrabovský za to má trest na dvě kola.

Stejný trest dostal Ondřej Černý za to, že v utkání druhé ligy mezi Znojmem a Ústím nad Labem nevyloučil ve 45. minutě domácího hráče Jana Javůrka za zmaření zjevné brankové možnosti držením soupeře za ruku. Černý mu za to udělil jen žlutou kartu. Ústí z následné standardní situace šlo do vedení 1:0, zápas skončil remízou 2:2.