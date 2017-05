Současná Barcelona je pro smích i k pláči. Simulanti v jejím dresu ubližují fotbalu

před 32 minutami

Katalánský velkoklub, jeden z nejslavnějších týmů fotbalové historie, se po uplynulé sezoně nachází ve složité situaci. A nejde ani tak o to, že Barcelona po dlouhých letech odejde bez opravdu cenné a důležité trofeje. Tým kolem Lionela Messiho je totiž pro smích. A bohužel zároveň k pláči.

Praha - Za Barcelonu se prokazatelně začínají stydět i její vlastní fanoušci. Už březnový obrat v osmifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain, kteří svěřenci Luise Enriqueho zařídili po úvodní prohře 0:4 výhrou 6:1 na domácí půdě, se nesporné fotbalové umění španělského giganta ocitlo částečně ve stínu trapných hereckých etud.

Hvězdní útočníci Neymar a Luis Suárez padali ve vápně tak vehementně, že si vymodlili dva pokutové kopy. Už tehdy se proti Blaugranas hlasitě obrátilo veřejné mínění. Začaly se ozývat hlasy, že tenhle tým škodí pověsti fotbalu jako takového.

Žádné poučení nepřišlo. Ještě o něco nemorálnější chování totiž hráči Barcelony předvedli v zoufalém boji o naději na titul v domácí soutěži. V nedělním posledním utkání proti Eibaru šli za nepříznivého stavu znovu takříkajíc přes mrtvoly.

Bez náznaku sebereflexe se znovu snažili o to, co už se jim osvědčilo dřív. Tedy podvádět.

Levý obránce Jordi Alba předvedl nesporně jeden z největších úletů, jaký byl v poslední době na trávnících k vidění. Jeho komický pád navíc nepochopitelně zbaštil hlavní rozhodčí.

Stejně tak hloupá byla jeho následná reklamace "nedovoleného zákroku", jež rovněž sudího ovlivnila.

Takhle simuloval Jordi Alba.

Podobně se pak zachovali Albovi spoluhráči včetně Messiho. Všichni s ním hráli jeho nečistou hru. Barcelona si mohla zachovat tvář jen v případě, že by penaltu úmyslně zahodila. Doufat v něco takového by ale bylo navýsost naivní.

Argentinský forvard pálil tvrdě a relativně přesně, zasáhla ale vyšší moc a skvělý brankář Eibaru. Gól z toho nebyl. O pouhých pět minut později ovšem vletěl do pokutového území Brazilec Neymar a dalším teatrálním pádem bez sebemenšího kontaktu s protihráčem oklamal sudího podruhé. Druhou penaltu už Messi se štěstím proměnil.

Barcelona zápas, v němž prohrávala 0:2, otočila na konečných 4:2. Ani tragikomické penaltové výstupy jí ale k ničemu nepomohly, Real Madrid své poslední utkání zvládl a po pěti letech získal španělský ligový titul.

Za to teď mohou být barcelonští jen rádi. Kdyby dosáhli na titul díky takovým situacím, pro klub by to znamenalo ještě fatálnější ztrátu kreditu.

A takhle se složil k zemi Neymar. | Video: www.youtube.com

Kdokoli může namítnout: Vždyť nejde jen o Barcu, simulanti se najdou ve většině týmů. A férové nemusí být ani házení hráčů Barcelony do jednoho pytle. Vždyť například již několikrát zmíněný Messi se souboje v pokutovém území snaží takřka pokaždé ustát a zakončit svou akci ryze fotbalovým způsobem.

Ovšem Barcelona, to je pojem. Mělo by jít o vlajkovou loď celého fotbalu. Tihle chlapíci by měli svému sportu dělat jen a jen pozitivní reklamu.

V posledních týdnech a měsících se ale děje pravý opak. Když už okaté simulování netrestají zpětně jednotlivé asociace, mohlo by se probrat vedení samotného klubu. Mělo by se vážně zamyslet, zda chce jít právě touto cestou.

Trestat své vlastní hvězdy by byl odvážný krok, fotbalová planeta by jej ale jistě ocenila. Byl by to alespoň malý první krůček na dlouhé a trnité cestě k očištění fotbalu, který se s přibývajícím počtem podobných afér dá brát stále méně a méně vážně.