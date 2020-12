Budějovice udržely venkovní neporazitelnost i v Brně, trenér Kučera pozvedl Teplice

Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili v 10. kole první fotbalové ligy v Brně nad Zbrojovkou 3:1. Dvě branky dal v úvodu zápasu Patrik Brandner, za domácí snižoval po přestávce Antonín Růsek. Výhru Jihočechů pojistil v nastaveném čase kapitán Patrik Čavoš. Teplice vyhrály při premiéře trenéra Radima Kučery v Mladé Boleslavi 2:0.

Brno tak ani na šestý pokus nedokázalo doma zvítězit, naopak Jihočeši počtvrté za sebou neprohráli a i v pátém utkání si udrželi venkovní neporazitelnost v probíhajícím ročníku. V neúplné tabulce Budějovice poskočily na jedenáctou příčku, Zbrojovka promarnila možnost opustit sestupové pásmo a je šestnáctá.

"Jsou to pro nás tři ohromně cenné body, za výkon v první půli jsme si je zasloužili. Teď ale hrajeme doma s Karvinou a musíme je potvrdit," řekl v nahrávce médiím Brandner. "Mám pocit, že někteří hráči si pohrávají se svými osudy a s osudy lidí v tomto klubu," nebral si servítky domácí kouč Miloslav Machálek.

Do zápasu vstoupili lépe domácí a už ve třetí minutě se k nebezpečnému zakončení v šestnáctce soupeře dostal Růsek, ale z celkem slibné pozice mířil těsně nad. Poté převzali aktivitu hosté, ale přímý kop Čoliče mířil nad. Další útočná akce už ale skončila gólem. Javorek vysunul do sóla Brandnera, který si obhodil gólmana a otevřel skóre.

Jihočeši byli nadále nebezpečnější a hlavně efektivnější, což potvrdili v 16. minutě. Čoličův centr hlavičkoval Van Buren do tyče, ale míč se odrazil přímo k Brandnerovi, který ho uklidil do prázdné branky a podruhé v sezoně dal v utkání dva góly. Poprvé se mu to povedlo před třemi týdny při nečekané výhře 4:2 na Spartě. "Byly tam dva dlouhé míče za obranu, z prvního jsem dal gól z brejku, při druhém jsem jen dorážel," popsal Brandner. "Jsem rád, že mi to padá a hlavně, že děláme body," dodal.

Brňany dva góly evidentně srazily a v pohodě hrající Budějovice měly zápas pod kontrolou. Ve 26. minutě se proháčkoval do šestnáctky Zbrojovky Van Buren, ale obrana míč na poslední chvíli zblokovala. Domácí po půlhodině hry sáhli ke dvěma střídáním a příchod Šumbery s Šuralem jim pomohl. "Do té doby to bylo polovičaté, nedůsledné, bez zodpovědnosti, s chaosem," kritizoval Machálek.

Zbrojovka získala převahu a ještě před přestávkou mohla snížit, jenže Přichystal z otočky zamířil přímo do brankáře Drobného. Odměny za zlepšený výkon se tak domácí dočkali až ve druhé půli, kdy v 53. minutě Dreksa odcentroval a Růsek hlavou snížil na 1:2. "Hráli jsme ve druhé půli dobrý fotbal, ale nedotáhli jsme některé šance," litoval Machálek.

Vyrovnat mohl v 67. minutě Pachlopník, ale veterán Drobný si s jeho pokusem poradil a vyznamenal se i při střele Růska o čtyři minuty později. Brno nedokázalo skórovat ani ze závěrečného tlaku a naopak potřetí inkasovalo, když se z brejku v nastavení prosadil Čavoš.

Mladá Boleslav pokračuje v tápaní

Teplice v premiéře trenéra Radima Kučery zvítězily v Mladé Boleslavi 2:0 a v nejvyšší soutěži naplno bodovaly po čtyřech porážkách za sebou. Za hosty se nejprve v 39. minutě trefil Pavel Moulis, pojistku přidal v 84. minutě Daniel Trubač. V 59. minutě neproměnil penaltu domácí útočník Michal Škoda. Středočeši prohráli třetí z posledních čtyř kol.

Šestačtyřicetiletý Kučera, který naposledy vedl druholigovou Jihlavu, nahradil na lavičce Stanislava Hejkala, jehož vedení odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. "Velmi potěšující zisk tří bodů. Jsem rád za nulu, pro hráče velice důležité. Po psychickém útlumu je ten zápas nakopne. Jsem rád, že jsme to zvládli i s marodkou. Hráči si zaslouží absolutorium," řekl Kučera na tiskové konferenci.

Souboj dvou sousedů v tabulce, kteří se nacházejí pod čarou sestupu, v prvním poločase mnoho šancí nenabídl. V 10. minutě hlavičkoval osamocený Škoda ve vápně mimo. Na druhé straně vyslal Fortelný z šestnáctky slabou střelu.

V 39. minutě vychytal hostující gólman Němeček přímý kop mladoboleslavského kapitána Budínského z hranice pokutového území. O necelou půlminutu později Teplice skórovaly. Mareš elegantní patičkou přistrčil míč na Moulise, který výstavní ranou zpoza vápna pod břevno nedal Mikulcovi šanci.

"Hodně lidí mi říká, ať střílím. Moc se do těchto situací nedostávám. Kuba Mareš mi to dobře sklepnul, jedním dotekem jsem si to dobře nachystal, balon mi skákal, tak jsem do něho praštil. Nejdřív to vypadalo, že jde dva metry za bránu, ale nakonec tam zapadl. Gól bych chtěl věnovat přítelkyni a dceři," prohlásil Moulis.

Po změně stran si Němeček poradil s Túliovou skákavou střelou. O chvilku později spadl míč na ruku teplického obránce Tomáše Kučery, jenž nastoupil k 200. ligovému zápasu, a sudí Denev odpískal pokutový kop. K němu se postavil Škoda, jehož nepříliš prudké zakončení k tyči vytáhl Němeček na roh.

"Chycená penalta stoprocentně překlopila zápas v náš prospěch. Kdyby domácí srovnali, bylo by to hodně otevřené. Byl to zlomový okamžik. Němeček nás velice dobře podržel," uvedl trenér Kučera.

Vzápětí se teplický brankář při výběhu nedohodl s obránci, ale zaváhání napravil zastavením Douděrovy střely. Na opačné straně mohl přinést hostům uklidnění Fortelný, jenže trefil tyč. Definitivně si výhru Severočeši pojistili šest minut před koncem. Mikulec se nedohodl s obránci, špatně odkopl balon a Trubač zakončil do prázdné branky.

Jednadvacetiletý Němeček vychytal ve třetím ligovém startu první nulu. Díky jeho výraznému přispění Teplice přeskočily svého soupeře v tabulce. "Nahradil Grigara a nebyl důvod mu nevěřit i pro tento zápas. Je to mladý kluk, jsem rád, že to psychicky zvládl. Během týdne i před utkáním na mě působil klidně. Výborný výkon," konstatoval Radim Kučera.

"Skláři" vyhráli na hřišti Středočechů po osmi ligových utkáních a poprvé od června 2013. Mladá Boleslav, která nastoupila ke svému jubilejnímu 500. zápasu v lize, doma v nejvyšší soutěži nebodovala po třech duelech. "Po prohře v Příbrami jsme nezvládli utkání s dalším soupeřem, který se v tabulce pohybuje kolem nás. Není to příjemné. Prohra nám už velice znepříjemňuje situaci," řekl domácí kouč Jozef Weber.

10. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:2)

Branky: 53. Růsek - 10. a 16. Brandner, 90.+2 Čavoš. Rozhodčí: Lerch - Mikeska, Dresler. ŽK: Gajič, Štepanovský, Vintr - Talověrov, Javorek. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič (32. Šural), Kotula (84. Hladík) - Pachlopník, Sedlák, Čermák, Štepanovský (32. Šumbera) - Růsek, Přichystal (59. Vintr). Trenér: Machálek.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Van Buren, Valenta (70. Matějka), Mészáros (81. Mršič) - Brandner (85. Havel). Trenér: Horejš.

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 0:2 (0:1)

Branky: 39. Moulis, 84. Trubač. Rozhodčí: Denev - Kubr, Leška. ŽK: Douděra (M. Boleslav). Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Mikulec - Zahustel, Tatajev, Křapka, Mazáň - L. Mašek (46. Ikaunieks), Túlio - Graiciar (46. Jiří Klíma), Budínský, Douděra (74. Šimek) - Škoda. Trenér: Weber.

Teplice: Němeček - Vondrášek, T. Kučera, Shejbal (61. Hošek), Černý - Radosta (82. Ljevakovič), Trubač, Moulis (90.+1 Kozák), Fortelný (90. Kodad), Jukl - Mareš. Trenér: R. Kučera.