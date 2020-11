Šural za trefu na Slavii platit nemusí. Pokladník jsem já, nikdo to nepozná, culil se

V druhé lize už si obránce Jakub Šural připsal pět branek, v nejvyšší soutěži ale na premiérovou trefu dlouho čekal. Nečekaně se jí dočkal v dnešním utkání 9. kola na hřišti Slavie, kde fotbalistům Brna v 88. minutě zajistil cennou remízu 1:1. Zbrojovka si podle něj překvapivý bod ze stadionu úřadujícího mistra a lídra tabulky za bojovnost zasloužila.

"Za gól jsem moc rád. V první lize a ještě tady v Edenu to potěší dvakrát tolik. Po gólu to byla samozřejmě velká euforie," řekl v nahrávce pro média Šural.

Poté, co Slavia v 68. minutě otevřela skóre, nepřestával věřit ve vyrovnání. "Pořád to bylo jen 1:0. Všichni jsme doufali, že přijde nějaký brejk nebo standardka. Z jedné jediné to nakonec vyšlo a dali jsme gól," pochvaloval si Šural, který se prosadil na zadní tyči po hlavičce Pavla Dreksy.

"Trenér mi řekl, že mám zavírat zadní tyč. Dreksič to výborně prodloužil, padlo mi to přímo na nohu a pak už jsme se jen soustředil, abych prostřelil gólmana Koláře," podotkl čtyřiadvacetiletý obránce.

Jelikož je týmovým pokladníkem, možná se příspěvku do kasy za premiérovou branku v první lize vyhne. "Na to nikdo nepřijde, že je to můj první ligový gól," smál se Šural, který se prosadil v 38. utkání nejvyšší soutěže.

Zbrojovka nastoupila v Edenu v roli obrovského outsidera a málokdo očekával, že by mohla proti rozjetému mistrovi bodovat. "Jsme moc spokojeni. Asi nám moc lidí nevěřili, že bychom tu něco mohli uhrát. V prvním poločase jsme mohli vést 1:0, dali jsme na začátku tyč. Pak byla samozřejmě Slavia aktivnější. Nikdo nečekal, že bychom tu Slavii přehráli. Musíme tady mít štěstí a za tu bojovnost a aktivitu v první půli jsme byli odměněni bodem," pochvaloval si Šural.

Minulou domácí remízu 1:1 s Příbramí ale podle něj bod ze Slavie nenahradí. "Tam to s konkurentem o záchranu jasně chtělo tři body. Bod tady z Edenu je krásný, ale myslím, že tu remízu s Příbramí to nevynahrazuje. Ale samozřejmě nám to může psychicky pomoci," doplnil bratr vloni tragicky zesnulého bývalého reprezentanta Josefa Šurala.