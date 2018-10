Baník zásluhou Jánoše vyhrál v Teplicích a posunul se na třetí místo před Spartu

před 1 hodinou

Ostravští fotbalisté se po vítězství 1:0 v Teplicích posunuli na třetí místo před pražskou Spartu. Těsnou výhru vystřelil Adam Jánoš.

Teplice - Fotbalisté Ostravy v předehrávce 13. kola první ligy vyhráli 1:0 v Teplicích a minimálně do sobotního odpoledne se posunuli na třetí místo tabulky s náskokem jednoho bodu před čtvrtou Spartou. Jedinou branku zápasu dal v 25. minutě pěknou ranou z voleje Adam Jánoš.

Do první výraznější příležitosti se dostal v 19. minutě domácí stoper Jeřábek, který po Moulisově střele tečoval míč nad. Hosté, kterým stále chyběl potrestaný kapitán Baroš, naopak z první možnosti udeřili - ranou z voleje zpoza vápna se o to postaral Jánoš.

"Dostali jsme gól z toho, na co jsme se připravovali," posteskl si trenér Teplic Stanislav Hejkal. "V prvním poločase jsme nebyli aktivní, málo jsme se snažili o rozehrávku, respektive vůbec. Byli jsme v ní pomalí a vytvořili si málo šancí," dodal.

Bývalý český reprezentant do 21 let si připsal premiérový gól v dresu Baníku v nejvyšší soutěži a první od loňského května. Navíc ukončil čekání hostů na gól v Teplicích, kde Ostrava v předchozích čtyřech zápasech neskórovala.

V závěru poločasu měl velkou šanci vyrovnat Vaněček, jeho teč ale nakonec brankáře Laštůvku, který nastoupil k jubilejnímu 150. utkání v lize, neohrozila.

Po přestávce vychytal Diviš bývalého útočníka severočeského celku Filla a chvíli na to mohl dnešní 31. narozeniny gólově oslavit Vondrášek. Laštůvka ale střelu teplického obránce reflexivně vyrazil nohou.

Tepličtí poté byli i nadále aktivnější a Laštůvka v nastavení znovu hosty zachránil skvělým zákrokem po hlavičce Jindráčka. "Máme Laštůvku, který je vynikající a dělá nám body. Proto jsme v šestce. Ale je to i výsledek tvrdé práce všech ostatních," prohlásil trenér Ostravy Páník. "Bylo to drama se šťastným koncem pro nás a krutá prohra pro domácí," přidal.

Do závěrečného tlaku se poté zapojil i domácí brankář Diviš a po rohovém kopu mu nechybělo moc k vyrovnání, ale jeho hlavička skončila těsně vedle. "Po přestávce jsme dobírali druhé míče a zrychlili jsme hru, která najednou vypadala úplně jinak. Bohužel to ke gólu nevedlo. Je to daň za to, že v prvním poločase jsme nebyli tak odvážní, jak jsme chtěli," uvedl Hejkal.

Baník prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a minimálně do nedělního zápasu Sparty ve Zlíně bude třetí v tabulce. Naopak severočeský celek prohrál počtvrté z pěti posledních zápasů a na jedenácté příčce může nabrat ztrátu na desáté místo, ze kterého už se nejde do skupiny o udržení, ale do skupiny o Evropskou ligu.

13. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 25. Jánoš. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kubr. ŽK: Vondrášek, Hora - Jánoš, Diop. Diváci: 3118.

Sestavy:

Teplice: Diviš - Krob (83. Luts), Král, Jeřábek, Vondrášek - Hora, Kučera, Ljevakovič, Moulis (46. Žitný) - Trubač (64. Jindráček), Vaněček. Trenér: Hejkal.

Ostrava: Laštůvka - Fleišman, Stronati, Šindelář, Mešaninov - Hrubý, Jánoš, Holzer (82. Granečný), Fillo, Jirásek (O. Šašinka) - Diop (87. Procházka). Trenér: Páník.