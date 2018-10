Doufám, že jsem trenérovi zkomplikoval výběr sestavy, culil se střelec Pulkrab

před 2 hodinami

Poprvé v sezoně odehrál celé utkání, poprvé skóroval. Matěj Pulkrab v zápase proti Mladé Boleslavi zazářil.

Praha - Sparta bez potíží porazila Boleslav 4:1 a v tabulce drží kontakt s Plzní i Slavií. Skóre zápasu otevřel v 19. minutě Matěj Pulkrab, který čekal na ligovou trefu od poloviny května.

Tehdy se trefil ještě v dresu Liberce do sítě Bohemians. Extázi po vstřelené brance zažil opět až v pondělní dohrávce 12. kola Fortuna:ligy, kdy překonal boleslavského brankáře Šedu. "Tímto zápasem jsem si mohl říct o další šanci," vydechl Pulkrab. "Věděl jsem, že jsem dlouho nedal branku, moc jsem nehrál. Teď se mi ulevilo," hodnotil.

Podruhé v letošní sezoně nastoupil v základní sestavě. "Pro mě se ale nic nemění. Motivaci mám pořád velkou, ať hraji od začátku, nebo ne. První gól byl dost důležitý, protože jsme měli tlak, ale branka to zlomila. Pak se hraje hned líp,"dodal Pulkrab.

Ten do utkání naskočil místo absentujícího Josefa Šurala v útoku společně s Benjaminem Tettehem. Dohromady útočná dvojice vstřelila tři branky. "Těch gólů mohlo být i víc, ale jsem rád, že naše spolupráce s Benjim funguje. Navzájem jsme si pomohli, byl to týmový výkon," těšilo Pulkraba.

"Doufám, že jsem trenérovi zkomplikoval výběr sestavy. Snad bude mít o čem přemýšlet, i když jsme tady čtyři útočníci. Možná se bude rozhodovat i podle soupeřů," přemítal.

Sparta v zápase dominovala, a to nejen v kombinaci, ale i v nebezpečnosti a počtu střel. Domácí šli do vedení v 19. minutě právě díky Pulkrabovi, na kterého po necelé minutě navázal Tetteh. Ten se trefil do pauzy ještě jednou a ve druhé půli přidal čtvrtý gól z penalty Guélor Kanga.

Výkon Letenských se velmi lišil od těch, které předvádějí na venkovních hřištích. Byl disciplinovaný, precizní, sebevědomý.

"Doma a venku hrajeme jinak, ale těžko říct, čím to je," přemýšlel Pulkrab. "Ale teď jsme měli venku Plzeň a Olomouc, to nejsou jednoduší soupeři," upozornil.