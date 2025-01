V ligové premiéře už Kinský dvakrát inkasoval. Arsenal otočil derby s Tottenhamem

Svůj první zápas v anglické fotbalové lize brankář Antonín Kinský prohrál. Po dvou úspěšných pohárových utkáních s Tottenhamem podlehl na hřišti Arsenalu 1:2. Až ve třetím duelu po přestupu z pražské Slavie v dresu Spurs jednadvacetiletý český reprezentant poprvé inkasoval.

Tottenham šel v londýnském derby do vedení díky trefě Son Hung-mina v 25. minutě, ale domácí ještě v prvním poločase skóre otočili. Ve 40. minutě tečoval po rohovém kopu Gabrielovu hlavičku tělem Dominic Solanke a vlastní brankou vyrovnal. Těsně před přestávkou překonal Kinského ještě Leandro Trossard po rychlé akci, když vypálil ihned po vběhnutí do vápna.

"Byli jsme příliš pasivní. Nechali jsme Arsenal diktovat hru. Druhý poločas byl o něco lepší, ale ani zdaleka to nestačilo. Nepřijatelné," řekl kouč Tottenhamu Ange Postecoglou televizní stanici TNT Sports.

"Je to velké zklamání. Pro klub a fanoušky tenhle zápas hodně znamená. Dostat takovéhle góly, to bolí ještě víc," uvedl kapitán Son Hung-min. "Trenér má pravdu. Byli jsme moc pasivní," dodal korejský reprezentant.

Arsenal se posunul na druhé místo před Nottingham a ztrácí čtyři body na Liverpool. Tottenham z posledních pěti zápasů čtyřikrát prohrál a získal jen bod, v tabulce je dál třináctý.

V minulých dvou zápasech ale Spurs uspěli a výrazný podíl na tom měl Kinský, který přišel před deseti dny za 12,5 milionu liber (zhruba 379 milionů korun) z pražské Slavie. Nejprve vychytal vítězství 1:0 v úvodním utkání semifinále Ligového poháru nad lídrem Premier League Liverpoolem a v neděli udržel čisté konto také v třetím kole Anglického poháru, v němž Tottenham porazil Tamworth z páté ligy 3:0 v prodloužení.

Tottenham angažoval Kinského po zranění brankářské jedničky Guglielma Vicaria, který je se zlomeným kotníkem na dlouhou dobu mimo hru, a dnes dostal šanci také v lize.

"Dáváme mu příležitost vyzkoušet si to naplno. Je to pro nás důležitý hráč, protože přišel v klíčové fázi. Bude to pro něj velká zkouška, ale jsem si jistý, že to zvládne," řekl trenér Postecoglou před zápasem.

Fotbalisté Newcastlu porazili Wolverhampton 3:0 a po šesté ligové výhře za sebou vystřídali na čtvrtém místě Chelsea. Dva góly dal Alexander Isak a na třetí branku přihrál. S 15 trefami je švédský útočník třetí v tabulce střelců, na vedoucího Mohameda Salaha z Liverpoolu ztrácí tři branky.

Trenér David Moyes, který se po jedenácti a půl letech vrátil na lavičku Evertonu, začal porážkou 0:1 s Aston Villou. Hosté zvítězili díky gólu Ollieho Watkinse z 51. minuty a bodově se dotáhli na šestý Manchester City. Everton prohrál v lize potřetí za sebou a na vítězství čeká od začátku prosince už šest zápasů.

Dokonce šestou porážku v Premier League v řadě utrpěl Leicester, který prohrál 0:2 s Crystal Palace a je dál předposlední.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Everton - Aston Villa 0:1 (51. Watkins), Leicester - Crystal Palace 0:2 (52. Mateta, 78. Guéhi), Newcastle - Wolverhampton 3:0 (34. a 57. Isak, 75. Gordon), Arsenal - Tottenham 2:1 (40. vlastní Solanke, 44. Trossard - 25. Son Hung-min).

Tabulka:

1. Liverpool 20 14 5 1 48:20 47 2. Arsenal 21 12 7 2 41:19 43 3. Nottingham 21 12 5 4 30:20 41 4. Newcastle 21 11 5 5 37:22 38 5. Chelsea 21 10 7 4 41:26 37 6. Manchester City 21 10 5 6 38:29 35 7. Aston Villa 21 10 5 6 31:32 35 8. Bournemouth 21 9 7 5 32:25 34 9. Fulham 21 7 9 5 32:30 30 10. Brentford 21 8 4 9 40:37 28 11. Brighton 20 6 10 4 30:29 28 12. West Ham 21 7 5 9 27:41 26 13. Tottenham 21 7 3 11 43:32 24 14. Crystal Palace 21 5 9 7 23:28 24 15. Manchester United 20 6 5 9 23:28 23 16. Everton 20 3 8 9 15:26 17 17. Ipswich 20 3 7 10 20:35 16 18. Wolverhampton 21 4 4 13 31:48 16 19. Leicester 21 3 5 13 23:46 14 20. Southampton 20 1 3 16 12:44 6

Bundesliga

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili Hoffenheim 5:0 a po první polovině německé ligy vedou tabulku o čtyři body před druhým Leverkusenem. V základní sestavě poraženého týmu nastoupil Adam Hložek, v závěru se na hřišti také objevil Pavel Kadeřábek, jen na lavičce zůstal Robin Hranáč. Čtvrté Lipsko v 17. kole prohrálo 1:2 ve Stuttgartu.

Mistrovský Leverkusen v úterý porazil Mohuč a na jeden bod se přiblížil Bayernu. Lídr tabulky se však nenechal znervóznit a duel se strádajícím Hoffenheimem rychle rozhodl. Za necelou úvodní půlhodinku stihl tři góly, postupně se trefili Sané, Guerreiro a Kane. Anglický kanonýr si proměněnou penaltou připsal 16. gól v soutěži a osamostatnil se v čele tabulky střelců.

Po přestávce další branky přidali Sané a Gnabry, Hložek byl v 63. minutě vystřídán. Čtvrt hodiny poté přišel na hřiště Kadeřábek a stihl si vysloužit žlutou kartu. Celek ze Sinsheimu čeká na ligovou výhru od konce listopadu, v tabulce klesl na šestnáctou příčku znamenající na konci sezony baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Lipsko se mohlo v případě výhry bodově dotáhnout na třetí Frankfurt. Díky Šeškovi se také brzy ujalo vedení, ale Stuttgart po přestávce skóre otočil. Po vítězství se posunul na páté místo a na svého dnešního soupeře ztrácí už jen bod.

Brémy doma třikrát vedly, přesto nevyhrály. S Heidenheimem nakonec po přestřelce remizovaly 3:3. O záchranu bojujícím hostům v páté minutě nastavení zajistil cenný bod Scienza.

Union v duelu tabulkových sousedů ze spodní poloviny tabulky doma podlehl 0:2 Augsburgu. Nový kouč Baumgart se tak ani na druhý pokus nedočkal na lavičce berlínského týmu prvního bodového zisku.

Poslední Bochum oživila naděje na záchranu těsnou výhrou 1:0 nad St. Pauli, o kterou se postaral kapitán Hofmann.

Německá fotbalová liga - 17. kolo:

Bochum - St. Pauli 1:0 (66. Hofmann), Bayern Mnichov - Hoffenheim 5:0 (6. a 48. Sané, 12. Guerreiro, 26. Kane z pen., 66. Gnabry), Brémy - Heidenheim 3:3 (2. a 79. Grüll, 56. Ducksch - 30. Schöppner, 61. Kerber, 90.+5 Scienza), Stuttgart - Lipsko 2:1 (50. Bruun Larsen, 60. Woltemade - 10. Šeško), Union Berlín - Augsburg 0:2 (9. a 30. Claude-Maurice).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 17 13 3 1 53:13 42 2. Leverkusen 17 11 5 1 41:23 38 3. Frankfurt 17 10 3 4 40:24 33 4. Lipsko 17 9 3 5 29:24 30 5. Stuttgart 17 8 5 4 32:26 29 6. Mohuč 17 8 4 5 30:21 28 7. Wolfsburg 17 8 3 6 38:29 27 8. Freiburg 17 8 3 6 25:30 27 9. Brémy 17 7 5 5 31:32 26 10. Dortmund 17 7 4 6 32:29 25 11. Mönchengladbach 17 7 3 7 26:26 24 12. Augsburg 17 5 4 8 19:33 19 13. Union Berlín 17 4 4 9 13:24 16 14. St. Pauli 17 4 2 11 12:21 14 15. Heidenheim 17 4 2 11 23:36 14 16. Hoffenheim 17 3 5 9 20:34 14 17. Kiel 17 3 2 12 25:43 11 18. Bochum 17 3 2 12 15:36 11

Serie A

Po sérii šesti vítězství Inter Milán v italské fotbalové lize doma remizoval s Boloňou 2:2. Na druhém místě tabulky ztrácí tři body na Neapol. Inter bude příští týden na Letné dalším soupeřem pražské Sparty v Lize mistrů.

Obhájce titulu vyhrál první poločas 2:1 díky brankám Dumfriese a Martíneze. Po přestávce vyvinuli hosté velkou snahu o vyrovnání, zatímco Inter se nemohl dostat do tempa. V 64. minutě se o dělbu bodů postaral Holm. Boloňa je na osmém místě.

Inter ještě před cestou do Prahy čeká víkendový ligový duel s Empoli.

Italská fotbalová liga - 19. kolo:

Inter Milán - Boloňa 2:2 (19. Dumfries, 45.+ Martínez - 15. Castro, 64. Holm).

Tabulka: