Tondovi a Ivanovi závidím, říká Blažek. Nejen Kinský, také další Češi dobývají Evropu

Až se český fotbalový národní tým v březnu sejde před prvními zápasy kvalifikace o mistrovství světa, brankářské trio by mohli tvořit zástupci Tottenhamu, Leverkusenu a Liverpoolu. "Ať už trenér sáhne kamkoliv, nemusíme mít strach," těší bývalého reprezentačního gólmana Jaromíra Blažka.

Matěj Kovář vloni dostal Leverkusen do finále Evropské ligy, Vítězslav Jaroš na podzim zaujal debutem v Liverpoolu. Ve Španělsku se o pozornost hlásí Jiří Letáček, který když nastoupil, neinkasoval.

Všechny ale v posledních dnech zastiňuje příběh Antonína Kinského, jenž po přestupu ze Slavie září v Tottenhamu.

"Je to taková pohádka, až Tondovi závidím, jak se všechno sešlo. Spěl k tomu od žákovských nebo dorosteneckých let," říká Blažek, který se v reprezentaci před dvěma dekádami potkával s Kinského otcem Antonínem.

"Tonda starší byl výborný v Liberci nebo dlouhá léta v Rusku. Mladého skvěle vedl, nachystal ho lidsky i v tom gólmanském řemesle. Teď díky tomu prožíváme něco speciálního, třeba jako když se kdysi objevil Petr Čech," srovnává Blažek.

Kinský sice v dresu Spurs odchytal jen dva zápasy, nicméně fanoušky v Anglii si skutečně rychle získal. Sebevědomým projevem na hřišti nebo profesionálním vystupováním celkově.

"Takhle zapadnout, skočit do toho rovnýma nohama, to dokáže málokdo. Tondova největší síla je v hlavě, v přístupu. Člověk potřebuje v zahraničí čas na adaptaci, zatím si s tím poradil výborně, tak mu přejme, aby chytal a běželo to dál," pokračuje Blažek.

Kinský vychytal v prvním semifinále Ligového poháru Liverpool, v neděli podržel trápící se Tottenham v FA Cupu další nulou na hřišti pětiligového Tamworthu. A zítra ho čeká ligové derby proti Arsenalu.

"Jsem fanouškem jeho cesty. Vyrostl v Česku, obešel si hostování. Když to řeknu blbě, pak se poprvé ukázal v lepším klubu, vyšel mu půlrok a hned odešel ven. Chytil šanci za pačesy," míní Blažek.

Slavia si mladého brankáře obehrála ve Vyškově a Pardubicích, potom stačilo 19 ligových startů v sešívaném dresu a Kinského pohádkově zpeněžila. Výrazně pomohly i další okolnosti, zejména zranění italské jedničky Tottenhamu Guglielma Vicaria.

Příjemné starosti pro Haška

Za dospělou reprezentaci dosud Kinský nechytal. Kompletní podzimní Ligu národů si vzal na záda Kovář, který nastoupil už na Euru po zranění Jindřicha Staňka.

Měl by teď být Kinský "rovnou z voleje" novou českou jedničkou?

"Pro Ivana Haška a reprezentačního trenéra brankářů (Radka Černého) to bude příjemné, ale složité rozhodování. Pokud bude jeden jednička v Tottenhamu a druhý dvojka v Leverkusenu, nicméně ozkoušená v nároďáku," přemýšlí Blažek.

"Pracovat s takovýma klukama, to musíte znovu závidět. Nechci nikoho shazovat, ale v posledních letech to bylo tak, že jsme měli vždy jasnou jedničku a za ní byl otazník. Kvalita ostatních nebyla taková. Teď máme brankáře v opravdových top klubech," pokračuje.

Přestože v bundeslize Kovář prostor nedostává, do branky ho nepouští pětatřicetiletý Fin slovenského původu Lukas Hradecky. Podle Blažka je na místě trpělivost.

"Čekají, až se místo uvolní. Nikomu nepřeju nic zlého, ale co kdyby se Hradecky zranil? Kovář by třeba šanci chytil a už ho zpátky nepustil. Je dobře, že dostává příležitost v pohárech," podotýká.

"Navíc Ligu národů odchytal parádně," připomíná bývalý brankář Sparty a Norimberku podzimní postup české reprezentace do elitní skupiny, o který se Kovář zasloužil.

Z Ostravy do Španělska? Super!

Vedle Kinského (21 let) a Kováře (24) mají reprezentační potenciál také Jaroš (23) a Letáček (26). První jmenovaný se na podzim dočkal dvou startů za Liverpool a byly z toho dvě výhry.

Jenže po uschopnění Alissona Beckera a Caoimhina Kellehera je český brankář, který si vloni odskočil do Rakouska pro double se Sturmem Graz, zase klubovou trojkou.

"Liverpool je teď opravdu v nejužší světové špičce, na každý post mají nejlepšího hráče. Navíc je to otázka peněz, nenecháte drahého brankáře na lavičce. Ale Víťa se ukázal a v Anglii se o něm ví," říká Blažek.

První sezonu v zahraničí zažívá Letáček, který v létě přestoupil z ostravského Baníku do Getafe. Tam kryje záda zkušenému Davidu Soriovi, ale fanoušci na sociálních sítích začínají volat po jeho větším vytížení.

Letáček nastoupil třikrát ve španělském poháru, neinkasoval ani jednou, navíc v prosinci chytil soupeři z nižší soutěže všechny tři penalty v rozstřelu. Zítra by se mohl ukázat v osmifinále v Pontevedře.

"Z Ostravy se takhle dostat do Španělska, to je super. Navíc pro české brankáře žádná sranda, spíš výjimka. Vždyť jediný, kdo se tam prosadil, byl Vaclík," zmiňuje Blažek.

Jiří Letáček si dnes připsal druhý start v soutěžním zápase za Getafe, ve kterém udržel opět čisté konto.



"Ještě máme dalšího mladého brankáře Lukáše Horníčka v Braze. Ti kluci se dostali takhle vysoko díky tomu, že se jim někdo už třeba před deseti lety pořádně věnoval a správně na ně působil," dodává majitel 14 startů za reprezentaci.

Češi vstoupí do kvalifikace o MS za dva měsíce a vzhledem ke složení skupiny mají doslova historickou šanci na postup. Široké brankářské portfolio se může trenéru Haškovi rozhodně hodit.