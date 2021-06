Zázračná show Siniakové. Nadávala sudímu a pak hlásila: Můj největší comeback

Kateřina Siniaková se na grandslamovém French Open ošklivě pohádala s rozhodčím, ztratila koncentraci a málem i celý dobře rozehraný zápas. Ve třetím setu prohrávala s ruskou soupeřkou už 1:5, odvracela dva mečboly. Bojovnice z Hradce Králové se ale nevzdala ani v bezvýchodné situaci a nadchla Paříž neuvěřitelným obratem.

Byl to až zarážející rozdíl.

Zatímco na monumentálním centrálním dvorci Philippa Chatriera, kde finalistka z roku 2019 Markéta Vondroušová drtila domácí naději Harmony Tanovou, se hrálo před minimem fanoušků takřka bez atmosféry, ve stejné chvíli na menším dvorci číslo 14 neskutečnou bitvu před pulzujícím davem sváděly Češka Kateřina Siniaková s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou.

Fanoušci si našli cestu na zápas, který měl úplně všechno. Tři hodiny boje, skvělé výměny, psychická selhání na obou stranách, hádky s rozhodčím a především zápasová pointa, která brala dech.

"Byla tam strašná spousta emocí. Jsem nadšená, že jsem to dokázala vybojovat," prohlásila na tiskové konferenci Siniaková, ale vlastně ani nevěděla, jak se jí obrat z 1:5 v rozhodující sadě podařil.

"Snažila jsem se prostě pořád hrát. Ale asi bych nikdy neřekla, že se to takhle sejde a bude z toho obrat. Jen jsem si říkala, že jí to přece nemůžu dát takhle zadarmo. Bojovala jsem o každý míč, šlo mi o to jí to nějak znepříjemnit," vyprávěla Siniaková, jak se zrodil úchvatný comeback.

Najednou to bylo 2:5, pak 3:5. A Kuděrmetovová, turnajová devětadvacítka, zčistajasna znejistěla.

"Nakonec se o to otočilo, najednou byla víc nervózní než já. To ona musela zakončovat zápas a nervy pracovaly," uvedla pětadvacetiletá hráčka s pochopením.

Na veletoče ve skóre během svých zápasů už ostatně musí být zvyklá. "Ale tohle je můj největší comeback, na grandslamu o to víc cennější," usmívala se 68. hráčka současného žebříčku.

"Jsem nadšená a hrdá na to, že jsem to tam nenechala."

Siniaková vyhrála první set, dobře si vedla i ve druhém. V koncovce však ztratila koncentraci a prohrála. Hned třikrát se chytla s umpirovým rozhodčím a nakonec obdržela i napomenutí, což okomentovala nadávkami na adresu sudího.

Ten dvakrát posoudil otisk míčku v neprospěch české hráčky. "Každý jsme to viděli jinak. To beru. Ale ten třetí moment jsem nepochopila vůbec," vysvětlovala Siniaková.

O co šlo? Soupeřka zahrála servis a když Češka returnovala, čárová rozhodčí za ní zahlásila aut. Výměnu ale nikdo nepřerušil, a tak se Siniaková po krátkém váhání zapojila zpět do hry, míček ale prohrála. Reklamovala proto výkřik čárové.

"Ona umpirovému sama potvrdila, že aut hlásila. Ale on mi řekl, že jsem prostě neměla hrát dál. Prý moje chyba. Rozhodčí udělá chybu a my si to máme hlídat? Nerozumím tomu," kroutila hlavou česká tenistka.

K momentu, který ji vytočil doběla, už se mohla vracet s uvolněným úsměvem. Po hádkách se sudích sice vstoupila tragicky do třetí sady, po posledním míči ale na ukazateli skóre svítil příznivý výsledek 7:6, 5:7, 7:5. Čas zápasu? 2 hodiny a 54 minut.

Kdo by čekal, že se po takové šichtě Siniaková svalí na gauč, nemohl by se mýlit víc. Na tenistku totiž čekala ještě čtyřhra po boku Barbory Krejčíkové.

"Bylo to dost hektické. Regenerace, fyzio, jídlo, další fyzio. Pak vítězná čtyřhra, opět regenerace, fyzio a teď média. Ale když je to po vítězstvích, je to jednoduché," hlásila spokojená hráčka a pochvalovala si čtvrteční volno.

V pátek se utká se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou o postup do osmifinále, čímž by na Roland Garros - i obecně na všech turnajích velké čtyřky - vyrovnala své maximum z předloňska.

"Další těžká soupeřka, na antuce hraje hodně dobře. Agresivní hráčka, má klučičí forhend. A mám jí co vracet," připomněla Siniaková dvě antukové porážky se Zidanšekovou, loni v Praze a předloni v Norimberku.

"Myslím si ale, že na ni mám. Šance tam je a já budu chtít vyhrát i další zápas," ukázala Češka čerstvě nabité sebevědomí.