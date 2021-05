Dojetí ledově klidné Martincové. Za životní postup se odmění tetováním

V šestadvaceti letech prožívá tenistka Tereza Martincová průlom. Začátkem dubna se poprvé dostala do světové stovky žebříčku ve dvouhře a dnes po prodělaných problémech s achilovkou oslavila první výhru v hlavní soutěži na grandslamu.

"Dojalo mě to, když jsem slezla z kurtu. Je to letos poprvé stovka, výhra v hlavní soutěži na grandslamu a ještě na antuce. Fakt jsem moc ráda," řekla v on-line rozhovoru s médii.

Související Vystresovaná Ósakaová odstoupila z French Open a dá si pauzu od tenisu

Na grandslamu hrála první kolo popáté, ale předtím třikrát prohrála na US Open a jednou ve Wimbledonu. Většinou měla za soupeřku hráčku světové dvacítky. V Paříži se na ni usmálo štěstí a los jí určil Srbku Ivanu Jorovičovou, bývalou 85. hráčku světa, která se vrací po zranění a je nyní na 255. příčce. "Byl to super los, ale nebyla to jasná výhra," řekla Martincová.

Věděla, že má šanci uspět. "Ale musela jsem to potvrdit na kurtu. Byla to velká šance, ale na druhou stranu taky tlak," řekla. "Docela mě zaskočila servisem, jak byla solidní. Zápas neměl tempo, bylo to hodně nahoru dolů a teď jsem moc ráda."

V koncovce vypadala ledově klidná. "Taková musím být. Jakmile začnu víc projevovat emoce, tak se to může zvrhnout na druhou stranu a začne mi to škodit. Do tohohle stavu se snažím dostat, ne vždy to jde, když je člověk unavenější. Ale když chci podat nejlepší výkon, tak musím být klidná a já klidná byla. Věřila jsem si do posledního míče, že to zvládnu ve dvou setech."

Do Paříže ale nepřijela po zrovna nejlepším období, prohrála čtyřikrát za sebou. "Tohle je tenis, celkově je nahoru dolů a každý má tyhle věci. Když to vezmu, nemůže se všem furt dařit a nemůže všechno jít, jak vám vyhovuje. Snažím se ovlivnit věci, které ovlivnit můžu, podle toho se řídím. To, co nemůžu ovlivnit, s tím nic neudělám," konstatovala Martincová.

Navíc od turnaje v Charlestonu léčila achilovku. "Měla jsem tam trhlinku a léčím to doteď. Bude se to se mnou táhnout, ale jde s tím hrát, ale na antuce je to horší, jak se dokluzuje," pronesla a dodala: "V zápasech o tom vím, ale není to nějaká šílená věc, se kterou by nešlo hrát. Naštěstí se trhlina nezvětšuje, je okolo tří milimetrů a nechci se na to vymlouvat."

Za výhru byla ráda i proto, že antukový povrch není její nejoblíbenější. "Moje hra na ní není tak účinná, ale nehroutím se z toho a hraju s tím, co mám," řekla pražská rodačka.

Po postupu do druhého kola by se mohla v žebříčku posunout k devadesátému místu a pojistit si pozici ve stovce, v které je poprvé v kariéře. Za to, že se do ní dostala, se odměňuje novým tetováním na ruce.

"Nechám si dělat rukáv. Ještě to není hotové, je to na delší dobu. Půjde to ještě výš a nahoru, celé se to ještě musí dodělávat. Je to fakt na dlouho, přeci jenom je to celá ruka. Je to něco nového, co na mě nebylo dřív tolik vidět, teď už se to začíná rýsovat."