Kvitová odstoupila z Roland Garros. Během rozhovorů upadla a poranila si levý kotník

Tenistka Petra Kvitová odstoupila z Roland Garros. Na sociálních sítích oznámila, že v neděli upadla a poranila si levý kotník. Na pařížském grandslamu skončila kvůli zranění předčasně podruhé za uplynulé tři roky.

"S velký zklamáním odstupuju z Roland Garros," uvedla Kvitová. Zranila se během nedělních pozápasových rozhovorů. "Spadla jsem a zranila si kotník. Po rentgenu a po dohodě s týmem jsem se rozhodla, že by nebylo moudré hrát. Je to velká smůla, ale budu silná a udělám vše, abych se co nejlépe připravila na travnatou sezonu," napsala.

Jedenáctá nasazená Kvitová odvrátila v neděli v prvním kole s kvalifikantkou Greete Minnenovou z Belgie mečbol a vyhrála ve třech setech. Ve druhém kole měla hrát ve středu s Ruskou Jelenou Vesninovou.

V Paříži zažívá jednatřicetiletá Kvitová v posledních letech rozdílné emoce. V roce 2017 se zde vracela do hry po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení. O dva roky později těsně před zápasem 1. kola odstoupila kvůli trhlině v levém předloktí z tréninku.

Loni se v netradičním podzimním termínu Roland Garros měla důvod usmívat, jelikož podruhé v kariéře na turnaji postoupila až do semifinále.

Kvitová plánovala, že sezonu na trávě začne v Berlíně od 14. června. Kotník potřebuje vyléčit nejpozději do 28. června, kdy startuje Wimbledon, který dvakrát vyhrála.