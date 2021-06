Strach o Naomi. Vymklo se to a explodovalo, kariéra šampionky je v ohrožení

Tenis má novou královnu, vznešeně se neslo světem sportu před pár měsíci. Naomi Ósakaová ziskem čtvrtého grandslamového titulu nenechala nikoho na pochybách, komu bude patřit piedestal nejvlivnější ženské osobnosti po nevyhnutelném úpadku Sereny Williamsové. Nešťastné události letošního Roland Garros ale všechno změnily.

Během čtyř let se japonské tenistce od základů změnil život. V létě 2017 se mladičká teenagerka teprve zabydlovala v elitní stovce a ve druhém kole Wimbledonu tehdy porazila Barboru Strýcovou. Mezi novináře na tiskovou konferenci pak dorazilo zjevení.

Bezprostřední dívka svými bystrými, otevřenými reakcemi bez tradičních klišé získávala sympatie všech přítomných, sálalo z ní upřímné charisma i skromnost, její nadšený obličej jen hrál upřímnými úsměvy.

O rok později přišel její prudký vzestup. Ósakaová ve slavném finále US Open porazila Williamsovou, její životní duel ale provázely protesty americké legendy a nesportovní reakce amerických fans, které zakřiknutou Japonku dohnaly k slzám.

"Od té doby jsem trpěla dlouhými záchvaty depresí, Zhoršila se moje sociální úzkost," přiznala nyní.

Když za pár měsíců poprvé ovládla i Australian Open, stala se globální hvězdou první velikosti. Introvertní dívenka si zvykala na slávu, konec soukromí i na mnohamilionové příjmy, které rychle násobilo i obrovské množství reklamních aktivit.

Její projev na tiskovkách začal být diametrálně jiný, zejména po porážkách. V roce 2019 po selhání v prvním kole Wimbledonu vydržela v místnosti jen čtyři minuty, pláč se jí dral do očí, přestože s ní zástupci médií jednali s nejvyšší mírou empatie.

"Tenisový tisk ke mě byl vždycky laskavý a chci se omluvit těm novinářům, kterým jsem svými slovy ublížila," potvrdila Ósakaová v prohlášení, v němž oznámila překvapivé odstoupení z letošního French Open. "Ale prostě nejsem od přírody dobrý řečník a před tiskovkou jsem vždycky cítila obrovské vlny úzkosti," dodala třiadvacetiletá rodačka z Ósaky.

Tenisovou veřejnost i fanoušky svým rozhodnutím zanevřít na nějaký čas na sport, který jí přinesl bohatství a slávu, zanechala v šoku a obavách.

"Pokud nedokáže spolupracovat s médii v Paříži, pak to nedokáže ani na Wimbledonu nebo US Open. To znamená, že je její kariéra kvůli psychickým problém v ohrožení," prohlásil Boris Becker.

Bývalý německý šampion se přidal k drtivé většině tenisových osobností, které spojuje jednoznačný názor: komunikace s médii je neodmyslitelnou součástí profesionálního sportu.

"Je to součást téhle práce. Bez médií nejsou žádné prize money, žádné smlouvy," dodal Becker.

Rafael Nadal zase před pár dny vysvětloval: "Z mého pohledu jsou média velice důležitou součástí našeho sportu. Musíme být připraveni přijmout otázky a snažit se je zodpovědět. Bez lidí píšících zprávy a informujících o našich výsledcích z celého světa bychom nebyli takovými sportovci, jakými dnes jsme."

Daniil Medveděv uznal, že předstoupit před novináře po prohraném zápase není příjemné. "Na druhou stranu, stalo se mi mockrát, že jsem šel na tiskovku s velkou nechutí, opravdu zlou náladou, ale po ní jsem se cítil mnohem líp," uvedl ruský tenista.

"Pro mě je situace kolem Naomi absolutním šokem," uvedl expert stanice Eurosport a bývalý hráč Alex Corretja.

"Její rozhodnutí nemluvit s tiskem pro mě bylo těžké k pochopení. Je mi jí líto. Vymklo se jí to z rukou a explodovalo," prohlásil Španěl a nepřímo přiřkl část viny sociálním sítím: "V téhle době cítíte, že o vás kvůli sociálním sítím mluví celý svět. Je to mnohem více stresující, než dřív."

Související Vystresovaná Ósakaová odstoupila z French Open a dá si pauzu od tenisu

Podla Matse Wilandera se Ósakaová do všeho příliš zamotala. Na sítích se v minulém roce snažila působit angažovaně, pravidelně mluvila o tom, že sportovec by měl využívat svou platformu a používat svůj hlas. Na Australian Open se třeba aktivně zapojila do podpory hnutí Black Lives Matter.

"Nemůžu se do ní úplně vcítit, nikdy jsem neměl psychické problémy, nikdy jsem neměl problém mluvit s tiskem. Ale my jsme neměli sítě, byla to kompletně jiná situace. Naomi má miliony followerů a ti chtějí slyšet, co si myslí. Ten tlak je obrovský," prohlásil Wilander.

Ósakaová si vybrala neomezený prostor sociálních médií, podle bývalého australského hráče Samuela Grotha však jde o nebezpečnou cestu.

"Tiskové konference navštěvují akreditovaní pracovníci médií, řada z nich si s hráči vytvořila blízké vazby. Platformy sociálních sítí jsou naproti tomu bezedným prostorem plným trollů a robotů, co se nikomu nezodpovídají a mají jen minimální zásady slušnosti," napsal ve svém sloupku pro Herald-Sun.

Tenisové osobnosti teď doufají, že japonské hráčce pomůže ohlášená pauza k tomu, aby si srovnala myšlenky.

"Soucítím s ní, chtěla bych ji obejmout. Musíme jí dát čas, aby si to vyřešila po svém, současně je ale důležité, aby se nebála vyhledat pomoc a o svých problémech mluvila," vzkázala své nástupkyni Serena Williamsová.