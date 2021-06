Siniaková zázračně otočila téměř prohraný zápas, Vondroušová si poradila i s fanoušky

Drobné zásilky do 22 eur (asi 560 korun) ze zemí mimo EU zřejmě podraží. Nově už totiž nebudou podléhat osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH). Novelu zákona o DPH, která tuto změnu zavádí, schválila ve středu Sněmovna. Ještě ji však musí projednat Senát. Pokud ji schválí včas, měla by začít platit nejdříve od 1. července. Sněmovna o jeden hlas naopak nepřijala pozměňovací návrh, který by umožnil, aby Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) mohly uplatňovat současné nároky na odpočet DPH až do konce roku 2024. Tato možnost jim tak skončí letos. Sněmovna také odmítla návrh ČSSD snížit DPH na základní potraviny z 15 na deset procent.

Novela ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur, tedy asi 560 Kč. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur (182 miliard korun) a zároveň narovnat podnikatelské prostředí, protože tuzemské firmy i firmy z EU musejí odvádět DPH, pokud jí podléhají. Norma reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Podle nich má kromě jiného od letošního roku skončit osvobození od DPH u zmíněných zásilek.

Na cenu zásilek však kromě DPH zřejmě dopadnou i další položky, hlavně poplatky za předložení balíčků celnímu úřadu a vyhotovení celního prohlášení. "Tyto položky mohou nakonec i převýšit původní hodnotu zásilky," uvedl ředitel poskytovatele celních služeb Gerlach Luděk Procházka. I po 30. červnu však podle něj zůstanou bez cla zásilky do 150 eur.