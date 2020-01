Plíšková půjde do finále, předpovídá expert. Podle McEnroea potřebuje štěstí na los

Před rokem došly obě největší české tenisové hvězdy mezi čtyři nejlepší hráčky Australian Open. Letos mají velkou šanci obrovský úspěch zopakovat. Alespoň to vyplývá z předpovědí amerických odborníků.

Už je to tak trochu předgrandslamový evergreen. Karolína Plíšková jednou z největších favoritek. Však také loni před Wimbledonem česká tenistka s nadsázkou poznamenala: "Byla jsem favoritka i na Paříž, a jak to dopadlo. Tyhle sázkové kanceláře by měli zavřít."

Jenže i tentokrát si na sebe Plíšková upletla vynikajícími výkony v přípravě bič. Češka ovládla první turnaj sezony v Brisbane, stejně jako loni. Porazila na něm obhájkyni melbournského titulu Naomi Ósakaovou i silné Američanky Alison Riskeovou a Madison Keysovou.

Dala tak odborníkům další pádné argumenty k tomu, aby ji znovu zařadili do přehledu největších kandidátek na grandslamový vavřín.

Nikdo z nich nicméně nebere v potaz specifickou statistiku. Plíšková vyhrála v kariéře šestnáct titulů a z toho hned sedm těsně před grandslamem. Na tom se ale k vítězné trofeji ani jednou neprobila.

Sama přiznává, že ji dvoutýdenní podniky se spoustou volného času tolik nesedí. "Možná je to můj největší problém. Ve volných dnech moc přemýšlím o všem možném. Musím změnit přístup. Ne v tom, jak hraju, ale jak se připravuju na zápasy," řekla před turnajem.

Steve Tignor z webu Tennis.com bez ohledu na výše zmíněné poukazuje na to, že je ve spodní polovině pavouka na první pohled přece jen volněji. Ashleigh Bartyová, Ósakaová, Kvitová i Serena Williamsová jsou v horní části, Bianca Andreescuová vůbec nestartuje kvůli zranění.

Do finále by tak podle novináře měla jít jedna z dvojice Karolína Plíšková - Elina Svitolinová.

Jediný letošní zápas Ukrajinky skončil v Brisbane ostudou, proti Američance Collinsové uhrála jen dva gemy. Naopak Plíšková v přípravě nadchla.

V Melbourne nemá snadný los, v prvním kole v noci z pondělí na úterý vyzve Francouzku Kiki Mladenovicovou. Potenciální soupeřkou ve druhém kole je Američanka Vandewegheová, ve třetím Ruska Pavljučenkovová a ve čtvrtém Angelique Kerberová. Přesto Tignor Plíškové věří.

Podle jeho predikce nakonec sedmadvacetiletá Češka porazí v semifinále Danielle Collinsovou, aby ve finále podlehla Ósakaové. Ta do posledního duelu prý projde přes Kvitovou v repríze loňského finálového dramatu. Agresivně hrajícím Češkám by dle prognóz měl sedět povrch, který je o něco rychlejší než na US Open.

Z devíti expertů na Tennis.com hned dva tipovali, že Plíšková v Melbourne oslaví svůj premiérový triumf na grandslamovém turnaji. Po třech hlasech dostaly Ósakaová a Williamsová. Jeden odborník vsadil na Švýcarku Belindu Bencicovou.

V kategorii takzvaného "černého koně" se rovněž objevilo jedno české jméno. Podle Eda McGrogana jím bude Karolína Muchová. "Je v lehčí dolní polovině pavouka a v minulé sezoně odehrála hned několik skvělých turnajů," napsal tenisový novinář.

Naopak v poslední kategorii největších potenciálních zklamání či výbuchů české jméno nenajdeme.

Legendární John McEnroe je k titulu pro Plíškovou přece jen o něco skeptičtější. "Nemyslím si, že se dokáže pohybovat tak jako některé jiné favoritky. Někdy se jí to dostane do hlavy a necítí se na kurtu dobře," prohlásil expert Eurosportu.

"Hrála už finále na US Open, takže ví, jak jít daleko, ale potřebovala by trochu štěstí, co se týče losu," naznačil někdejší šampion, že by Plíškové pomohlo vyřazení některých neoblíbených soupeřek.

"Její sebedůvěra teď asi není tak vysoko, jako když v New Yorku porazila Venus i Serenu. Ale pořád je velmi nebezpečná a pořád je jednou z šesti nejlepších hráček, povrch jí sedí. Takže proč by to nemohla vyhrát?" položil si McEnroe řečnickou otázku.