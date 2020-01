Kvitové bylo líto plačící Siniakové, ta se po výprasku v Melbourne cítila trapně

Jeden z nejlepších výkonů tenistky Petry Kvitové v prvním kole na grandslamu "odnesla" na Australian Open Kateřina Siniaková. Světová osmička krajanku zničila za padesát minut 6:1, 6:0 a Siniaková opouštěla dvorec v Melbourne se slzami v očích.

Loňská finalistka Kvitová se po prvním gamu, ve kterém si Siniaková udržela servis, rozjela a nátlakovou hrou získala zbylých dvanáct gamů. "Už jsem někde hrála hodně dobře, ale tohle byl určitě jeden z nejlepších (zápasů)," řekla Kvitová na tiskové konferenci na otázku, zda to bylo její nejlepší 1. kolo na grandslamu.

Stejně jako v Melbourne nad Siniakovou zvítězila v úvodním utkání na grandslamu ještě dvakrát. Před čtyřmi lety ve Wimbledonu deklasovala Nizozemku Kiki Bertensovou a v roce 2014 na US Open Francouzku Kristinu Mladenovicovou.

Siniaková byla s přibývajícím časem stále více frustrovaná. A když jí obecenstvo v areně Margaret Courtové v poslední hře po jejím vítězném úderu zatleskalo, neudržela se a rozplakala se. "Protože to bylo úplně trapný. Já jsem nechtěla (plakat), ale to bylo úplně hrozný," uvedla pro iDNES.cz, Radiožurnál a Tenisový svět.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová si slz fedcupové spoluhráčky všimla a s krajankou soucítila. "Nebylo to milé a bylo mi ji líto, ale to je tenis. Snažila jsem se to dohrát. Není snadné hrát s někým, koho dobře znáte," řekla devětadvacetiletá Kvitová, která o sedm let mladší Siniakovou porazila i ve třetím vzájemném utkání.

Siniaková uhrála v utkání 25 bodů, zatímco Kvitová 55. "Všechno zabíjela z druhého míče. Nedokázala jsem najít věc, která by jí vadila," řekla 58. hráčka světa Siniaková, která v Melbourne prohrála v 1. kole ve dvouhře popáté ze sedmi startů.