Muchová ve Stuttgartu na úvod zdolala outsiderku, uspěla i Šalková v Rouen

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.
Tenistka Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouen porazila 7:5 a 6:1 Annu Blinkovovou z Ruska. V prvním kole naopak skončila Linda Fruhvirtová, která podlehla 3:6 a 5:7 Iryně Šymanovičové z Běloruska.
Šalková na francouzské antuce neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiangu.
Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.
Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.
Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.
Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - 1. kolo: Muchová (7-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:4
Čtyřhra - 1. kolo: Smithová, Parksová (USA) - Nosková, Mihalíková (ČR/SR) 6:4, 6:3.
Tenisový turnaj žen v Rouen (antuka, dotace 246.388 eur):
Dvouhra - 1. kolo: Šalková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:5, 6:1, Šymanovičová (Běl.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 7:5.
