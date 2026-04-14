Muchová ve Stuttgartu na úvod zdolala outsiderku, uspěla i Šalková v Rouen

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.

Karolína Muchová na turnaji ve Stuttgartu 2026Foto: REUTERS
Tenistka Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouen porazila 7:5 a 6:1 Annu Blinkovovou z Ruska. V prvním kole naopak skončila Linda Fruhvirtová, která podlehla 3:6 a 5:7 Iryně Šymanovičové z Běloruska.

Šalková na francouzské antuce neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiangu.

Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.

Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.

Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Muchová (7-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo: Smithová, Parksová (USA) - Nosková, Mihalíková (ČR/SR) 6:4, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Rouen (antuka, dotace 246.388 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Šalková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:5, 6:1, Šymanovičová (Běl.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 7:5.

Mohlo by vás zajímat
FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman's Musandam province

ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě

Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.

Nová studie naznačuje, kde by mohlo být ledu nejvíce a jak se na Měsíci pravděpodobně hromadil.

Kde na Měsíci hledat vodu? Nová studie zužuje pátrání po ledových zásobách

Ještě před několika desetiletími by myšlenka vody na Měsíci zněla spíše jako sci-fi. Dnes však vědci stále častěji nacházejí důkazy, že náš přirozený satelit skrývá zásoby ledu, a to především v hlubokých kráterech poblíž pólů. Nová studie nyní naznačuje, kde by mohlo být ledu nejvíce a jak se na Měsíci pravděpodobně hromadil. Například pro budoucí mise Artemis jde o zprávu zásadního významu.

