Českou bitvu ovládla Muchová. Plíšková rozmlátila raketu, pak jí nestačilo vedení 5:0

V Praze o víkendu nepojede metro v úseku Florenc - Ládví na lince C. Důvodem je oprava elektrického stavědla ve stanici Nádraží Holešovice a výměna pražců. Cestující mohou místo metra využít ve zmíněném úseku náhradní tramvajovou dopravu linky XC, případně jet jinou trasou tramvajemi číslo tři a 24. Bude také posílena autobusová linka 140. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku (DPP). Výluka platí od sobotních 04:30 do nedělních 23:00.