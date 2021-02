Plíšková je s trenérem na správné cestě, věří Schettová. Muchovou jde zdrtit servisem

Letěly spolu do Austrálie, strávily spolu dva týdny na jednom kurtu a teď se musí tenisové parťačky a kamarádky Karolína Plíšková a Karolína Muchová postavit proti sobě v rámci třetího kola Australian Open. Osmifinalistkou úvodního grandslamu bude jen jedna z nich.

Mají na sebe štěstí. Už dvě grandslamové zápletky přinesl dvěma českým Karolínám jejich vzájemný souboj. Ten první rozehrály před dvěma lety právě v Melbourne, kde vycházející hvězda Muchová vyfasovala jednu z favoritek turnaje hned pro první kolo. Plíšková tehdy vyhrála poměrně hladce ve dvou setech.

O půl roku později na wimbledonské trávě to už byla jiná písnička. O čtyři roky mladší Češka hrající pestrý tenis krajance zle zatápěla, třísetové drama dotáhla dokonce k vítězství 13:11 v rozhodující sadě a k senzačnímu postupu do čtvrtfinále.

Napjatý zápas paradoxně obě Češky stmelil, během loňské karantény se jejich kamarádství ještě utužilo a letos v lednu dokonce vyrazily společně na australskou cestu, aby si dělaly společnost coby tréninkové parťačky.

"Trénujeme spolu hodně i v Česku a jsme docela dobré kamarádky. Bude to lepší atmosféra, protože tam není to napětí, jako když jedna druhou nenávidí," pousmála se osmadvacetiletá Plíšková.

Obrázky z toho, jak si obě užívají společných tréninků v tenisové bublině, se to na sociálních sítích jen hemžilo. Není divu, že je vzájemný duel pár dnů na to tak pobavil. "Museli jsme se s trenérem smát, když jsme se to dozvěděli," přiznala Plíšková.

Není to ale nic neobvyklého. Podobnou shody náhod v pavouku zažívá Řek Stefanos Tsitsipas, na kterého ve třetím kole číhá tréninkový parťák Švéd Mikael Ymer.

To Francouze Gaela Monfilse, vyklepl jeho sparingpartner Fin Emil Ruusuvuori už v prvním kole. A vymyslet vítězný recept na svou krajanku a kamarádku bude nyní úkol i pro Češky.

"Moc dobře se známe, ale musím najít nějakou cestu. Myslím, že to může být dobrý zápas. Je to nebezpečná hráčka. Hraje dobře, má velmi pestrou hru. Bude to těžké," ví Plíšková.

Ta začala sezonu opět pod novým trenérem Saschou Bajinem a jak se z posledních zápasů v Melbourne zdá, pomalu nachází jistotu, kterou top hráčka potřebuje.

"Vypadá to, že se Saschou je na správné cestě. Navíc ona je velká ranařka na servisu a rychlý povrch v Melbourne Parku jí nahrává, aby proti Muchové nasbírala při podání spoustu bodů zadarmo," uvedla expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Světová šestka Plíšková bude proti sedmadvacítce určitě favoritkou, ale navzájem si mohou eliminovat největší zbraně.

"I Muchová je skvělá hráčka, která už má něco za sebou. Umí si poradit za každé situace a určitě bude nutit Karolínu co nejvíc běhat, protože dobře víme, že to není její silná stránka. Já jsem moc zvědavá, jak ten zápas zvládne Plíšková psychicky," dodala Schettová.

Jedno je jisté, v osmifinále bude jedna česká Karolína. O tom, která z nich to bude, se rozhodne v noci na sobotu po jedné hodině ráno.