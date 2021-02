Česko má jistou osmifinalistku Australian Open, Plíšková ani Muchová nezaváhaly

Nejvýše postavená česká hráčka ve světovém žebříčku Karolína Plíšková postoupila do třetího kola Australian Open. Podařila se jí odveta s Američankou Danielle Collinsovou, které na jiném turnaji v Melbourne před osmi dny podlehla. Tentokrát vyhrála 7:5 a 6:2 a utká se s krajankou Karolínou Muchovou. Ta dnes porazila 6:4 a 6:1 Němku Monu Barthelovou.

Naopak vypadla Barbora Krejčíková, která podlehla 3:6 a 6:7 Rusce Jekatěrině Alexandrovové.

Plíšková a Collinsová na sebe narazily minulý týden na turnaji Yarra Valley Classic, kde česká tenistka prohrála ve dvou tie-breacích. Tentokrát předloňské semifinalistky Australian Open hrály na centrálním kurtu Roda Lavera a navrch měla světová šestka z Česka.

V prvním setu sice Plíšková dvakrát ztratila servis, ale napotřetí brejk potvrdila a vyhrála 7:5. Ve druhé sadě prohrávala 0:2, ale pak šesti vyhranými hrami za sebou zápas ukončila. "Nemyslím si, že by to dneska bylo bůhvíjak kvalitní. V některých chvílích jsem zahrála líp, což se mi minulý týden nepovedlo, a ona nehrála tak dobře jako minulý týden. Druhý set byl ode mě rozhodně lepší. Snad na to v příštím kole navážu," řekla Plíšková na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

Ve třetím kole narazí na Muchovou, takže Česko má jistou osmifinalistku. Muchová si postupem do třetího kola vylepšila maximum na Australian Open. S Plíškovou se na okruhu WTA utkaly dvakrát a vždy na grandslamech. V roce 2019 nejprve Plíšková vyhrála v Melbourne, ale pak ji Muchová udolala v osmifinále Wimbledonu 13:11 v rozhodujícím setu.

O šanci zahrát si se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou přišla Krejčíková. Zápas s Alexandrovovou po ztracené úvodní sadě dotáhla ve druhém setu do tie-breaku, ale ten prohrála 4:7. Domácí favoritku tak vyzve Ruska.

Svůj zápas druhého kola už rozehrál i poslední český zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč. Dvacetiletý kvalifikant se snaží zaskočit devátého nasazeného Mattea Berrettiniho z Itálie.

Obhájkyně titulu končí

Loňská šampionka Sofia Keninová vypadla na grandslamovém Australian Open ve druhém kole. Čtvrtá nasazená dnes v Melbourne prohrála 3:6 a 2:6 s Estonkou Kaiou Kanepiovou. Dvaadvacetiletá Američanka v zápase zahrála jen deset vítězných úderů, ale udělala 22 nevynucených chyb.

To nestačilo na šestinásobnou grandslamovu čtvrtfinalistku Kanepiovou, jež ani jednou neztratila servis. Keninová, která po prvním kole mluvila o velké nervozitě spojené s první velkou obhajobou, v závěru duelu při výměnách stran zadržovala slzy. Prohrála za 64 minut.

Zkušená Estonka byla psychicky silnější a potvrdila dobrou formu z přípravného turnaje Gippsland Trophy, kde postoupila do finále. Keninovou porazila i ve druhém vzájemném zápase. "Dneska jsem opravdu dobře podávala. Myslím, že to hodně pomohlo. Moje taktika byla hrát agresivně, jako to obvykle dělám," řekla pětatřicetiletá tenistka.

Do třetího kola postoupila světová jednička a domácí favoritka Ashleigh Bartyová. Vítězka Roland Garros z roku 2019 v duelu s krajankou Dariou Gavrilovovou vedla 6:1 a 5:2 a podávala, ale druhý set si ještě zkomplikovala. Dvakrát v koncovce ztratila podání a musela bojovat v tie-breaku. Ten po dvou odvrácených setbolech vyhrála 9:7 a utká se s přemožitelkou Barbory Krejčíkové Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.