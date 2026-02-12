Muchová se v Kataru hladce probojovala do semifinále

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Dauhá do semifinále. Rusku Annu Kalinskou ve čtvrtfinále porazila 6:3 a 6:4.
Aktualizujeme…
Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Muchová (14-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:4.
ŽIVĚ6. den ZOH: Korejku ošetřovali lékaři, přesto si dojela pro olympijské zlato
Sledujte události a zajímavosti ze šestého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
Debakl je velkou komplikací, ale šance na přímý postup žije. Co Češi potřebují
Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje v Miláně porážkou od Kanady. Hlavní komplikací pro další vývoj je ale skóre 0:5. Aby si svěřenci trenéra Radima Rulíka udrželi reálnou šanci na přímý postup do čtvrtfinále, potřebují hned v dalším utkání rozdrtit Francii.
Tohle byla nejhezčí tečka, slzela Sáblíková. Dál už chce jen fandit partnerce u tratě
Poslední olympijský závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nedopadl tak, jak si přála, přesto opouštěla ovál v Miláně dojatá. Po nemoci nedokázala bojovat se soupeřkami o přední umístění a obsadila 12. příčku. V rozhovoru s novináři uvedla, že chtěla pouze dojet do cíle a odvděčit se fanouškům za podporu, které se jí v minulých dnech dostávalo.
ŽIVĚVerdikt k dotacím pro Agrofert padne v řádu dnů, říká ministr
Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.