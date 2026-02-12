Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Muchová se v Kataru hladce probojovala do semifinále

ČTK

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Dauhá do semifinále. Rusku Annu Kalinskou ve čtvrtfinále porazila 6:3 a 6:4.

Karolína Muchová na turnaji v Dauhá 2026
Karolína Muchová na turnaji v Dauhá 2026Foto: REUTERS
Reklama

Aktualizujeme…

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Muchová (14-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:4.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House

ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026

Tohle byla nejhezčí tečka, slzela Sáblíková. Dál už chce jen fandit partnerce u tratě

Poslední olympijský závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nedopadl tak, jak si přála, přesto opouštěla ovál v Miláně dojatá. Po nemoci nedokázala bojovat se soupeřkami o přední umístění a obsadila 12. příčku. V rozhovoru s novináři uvedla, že chtěla pouze dojet do cíle a odvděčit se fanouškům za podporu, které se jí v minulých dnech dostávalo.

Reklama
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR

ŽIVĚVerdikt k dotacím pro Agrofert padne v řádu dnů, říká ministr

Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.

Reklama
Reklama
Reklama