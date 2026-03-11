Český koncert. Nosková smetla soupeřku, ve čtvrtfinále ji čeká překvapení

Česká tenistka Linda Nosková porazila na turnaji v Indian Wells Alexandru Ealaovou z Filipín 6:2, 6:0 a je ve čtvrtfinále.
Jednadvacetiletá Češka v utkání zcela dominovala. Hned v prvním gamu sebrala soupeřce podání, od stavu 2:3 jí pak nedovolila už ani jednu hru.
Čtrnáctá hráčka žebříčku slavila postup za pouhých 55 minut a v boji o semifinále ji bude čekat překvapení „pátého grandslamu“, jak se klání v kalifornské poušti přezdívá.
Poprvé v kariéře nastoupí proti stejně staré Talii Gibsonové, až 112. hráčce rankingu WTA. Američanka prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, a tak má v Indian Wells už šest vyhraných duelů v řadě.
