Sparta vkročila na Slovácku do nadstavby vítězně. Dvěma góly pomohl Kuchta

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v úvodním kole nadstavby fotbalové ligy ve skupině o titul na Slovácku 4:2. Obhájce titulu zareagoval na sobotní výhru městského rivala Slavie nad Ostravou 5:0 a v čele tabulky má před derby v příštím kole opět čtyřbodový náskok.

O výhře Letenských rozhodl v první půli dvěma brankami Jan Kuchta, na kontaktní trefu Kim Sung-pina odpověděl po přestávce Lukáš Haraslín. Duel zdramatizoval proměněnou penaltou Vlastimil Daníček, ale poslední slovo měl v nastavení rovněž z pokutového kopu Ladislav Krejčí.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohráli jediný z posledních 18 ligových zápasů a sedm kol po sobě bodovali, z toho šestkrát zvítězili. Venku vyhráli osmé z posledních devíti ligových utkání a s 38 body jsou tam nejlepším týmem ročníku. Naopak mužstvo z Uherského Hradiště doma v jarní části ligy nezvítězilo ani na šestý pokus a z toho popáté prohrálo. Slovácko osm kol po sobě a 11 z minulých 12 nevyhrálo.

Hosté v úvodu utkání odrazili bez problémů několik centrů po rychlých nábězích domácích hráčů a následně převzali iniciativu. V sedmé minutě vystřelil tvrdě Birmančevič a míč se odrazil k Haraslínovi, jenž vypálil těsně vedle.

Svoje herní sebevědomí prokázala Sparta ve 12. minutě. Zblokovanou střelu Kima Sung-pina z hranice vlastní šestnáctky poslal Birmančevič na rozběhnutého Kuchtu, který sólo přes půlku hřiště přetavil lobem přes Fryštáka ve vedoucí gól úřadujících mistrů.

Za dalších 12 minut bývalý hráč Slovácka přidal třináctý zásah v ligové sezoně z hodně podobné situace, když jej za obranu Slovácka poslal Wiesner a hostující útočník si opět chladnokrevně poradil s vybíhajícím Fryštákem.

Sparta půl hodiny duelu dominovala, ovládla střed hřiště, sbírala odražené míče a Slovácko pustila na dostřel jen sporadicky. Přesto se domácí dočkali kontaktní branky. Po akci Havlíka se míč přes Holzera dostal k rychlému a hbitému Kim Sung-pinovi, který podél vybíhajícího Vindahla rozvlnil síť. Třiadvacetiletý Korejec se zapsal mezi střelce ve druhém kole po sobě.

Závěr první půle a úvod druhé opět patřil Spartě. Ve 48. minutě nařídil hlavní sudí Rouček pokutový kop za ruku Reinberka v pokutovém území. Po zásahu videorozhodčího Klímy ji však kvůli předchozímu ofsajdu odvolal.

Pražané se v dalším průběhu snažili mít co nejvíce míč pod vlastní kontrolou a eliminovat tak útočnou snahu Slovácka. A po hodině hry udeřili potřetí. Nedůraznou rozehrávku Hofmanna vystihl střídající Laci, ten našel Haraslína a slovenský ofenzivní záložník dvanáctým zásahem v ligové sezoně vrátil svému týmu dvoubrankové vedení.

Klid do závěru utkání to však pro Spartu neznamenalo. Juroška pronikl na levé straně do pokutového území a jeho centr trefil ruku padajícího Kairinena. Nařízenou penaltu proměnil Daníček, který tak proměnil devatenáctý pokutový kop v nejvyšší soutěži a udržel si stoprocentní bilanci. V ligovém ročníku dal čtvrtý gól.

V dalším průběhu trefil Haraslín tyč, Wiesner zase vystřelil nedůrazně na Fryštáka, ale v závěru se museli Letenští bránit domácí snaze o vyrovnání. Výhru Sparty potvrdil v nastavení kapitán Krejčí z pokutového kopu za faul gólmana Fryštáka na střídající Olatunjiho. Český reprezentant vstřelil osmou branku v ročníku nejvyšší soutěže.

Letenští zdolali tým z Uherského Hradiště i potřetí v ligové sezoně s celkovým skóre 12:3. S 74 góly mají nejlepší útok ligy, v posledních čtyřech kolech dali 15 gólů.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 2:4 (1:2)

Branky: 33. Kim Sung-pin, 72. Daníček z pen. - 12. a 24. Kuchta, 63. Haraslín, 90.+5 Krejčí z pen. Rozhodčí: Rouček - Vlček, Hurych - Klíma (video). ŽK: Reinberk, Vecheta, Mihálik, Petržela - Karabec, Wiesner. Diváci: 7455.

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk (68. Sinjavskij), Daníček, Hofmann - Kim Sung-pin, Havlík, Kohút (68. Mihálik), Holzer - Blahút (82. Petržela), Vecheta (68. Kvasina), Juroška (78. Cicilia). Trenér: Svědík.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek (61. Laci), Ryneš (82. Zelený) - Birmančevič (76. Karabec), Haraslín (82. Tuci) - Kuchta (76. Olatunji). Trenér: Priske.

Tabulka skupiny o titul: