Plíšková si v Madridu vyšlápla na nasazenou třináctku

Karolína Plíšková porazila na tenisovém turnaji v Madridu nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6 a postoupila do třetího kola. V boji o osmifinále se na tamní antuce utká s turnajovou devatenáctkou Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Alexandrou Ealaovou z Filípín.
Bývalá světová jednička Plíšková navázala na středeční vítězství nad Rakušankou Sinjou Krausovou. Sakkariovou porazila v osmém vzájemném zápase popáté. V utkání trvajícím hodinu a půl přišla jednou o servis, soupeřku "brejkla" dvakrát.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková získala první set díky brejku v pátém gamu. Soupeřce nenabídla žádný brejkbol a sadu dopodávala. Ve druhém setu česká tenistka přišla o vedení 4:2 a Sakkariová si vynutila tie-break. V něm Plíšková sice nedotáhla náskok 5:3, za stavu 6:6 ale získala bod při soupeřčině podání a následně využila na servisu druhý mečbol.
V akci dnes v Madridu bude dalších pět českých tenistů. Jiří Lehečka bude hrát s Alejandrem Tabilem z Chile, Vít Kopřiva narazí na Rusa Andreje Rubljova a Tomáš Macháč se utká s Britem Cameronem Norriem. Nasazenou třináctku Lindu Noskovou čeká Emiliana Arangová z Kolumbie a Kateřina Siniaková se střetne s Dánkou Clarou Tausonovou.
Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Griekspoor (29-Niz.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:4, Michelsen (33-USA) - Struff (Něm.) 6:2, 6:1.
Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Plíšková (ČR) - Sakkariová (33-Řec.) 6:4, 7:6 (8:6), Potapovová (16-Rak.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:1, Sierraová (Arg.) - Frechová (34-Pol.) 6:2, 6:4.
