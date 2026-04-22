22. 4. Evženie
Kopřiva vstoupil do madridské antuky jasným vítězstvím, Valentová končí

ČTK

Tenista Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje Masters v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Devatenáctiletá Tereza Valentová vypadla po porážce 4:6, 6:4, 3:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu.

Vít KopřivaFoto: REUTERS
Kopřiva na svém nejoblíbenějším povrchu deklasoval trápícího se soupeře za 58 minut a připsal si první výhru v hlavní soutěži v Madridu v kariéře.

V úvodním setu se po rychlém brejku ujal vedení 3:1 a od stavu 4:2 pak už soupeři nepovolil ani game. Zatímco sám udělal jen sedm nevynucených chyb, Číňan si jich připsal 28.

Ve druhém kole Kopřivu čeká devátý nasazený šampion z roku 2024 Andrej Rubljov. Ruský finalista předchozího turnaje v Barceloně měl v prvním kole volný los.

Mladá česká reprezentantka Valentová vstoupila v Madridu do antukové sezony a po téměř tříhodinovém boji vypadla s jednatřicetiletou Putincevovou.

Pražská rodačka, která byla jako 51. hráčka žebříčku papírovou favoritkou, přišla v zápase šestkrát o servis.

Mohlo by vás zajímat
Aftermath of deadly shooting at Teotihuacan pyramids

Turisté fotili pyramidu, pak uslyšeli střelbu. Mexiko zasáhl krvavý útok

Střelba v areálu starověkého Teotihuacánu si v pondělí vyžádala jednu oběť a 13 zraněných. Útočník pálil z vrcholu pyramidy mezi turisty, podle vyšetřovatelů se mohl inspirovat masakrem na americké střední škole Columbine. Incident přichází jen týdny před fotbalovým šampionátem v nedalekém Mexico City a vyvolává obavy o bezpečnost i dopady na turismus.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem. Do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání, dodal Trump. Zároveň však nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.

