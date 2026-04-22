Kopřiva vstoupil do madridské antuky jasným vítězstvím, Valentová končí

Tenista Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje Masters v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Devatenáctiletá Tereza Valentová vypadla po porážce 4:6, 6:4, 3:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu.
Kopřiva na svém nejoblíbenějším povrchu deklasoval trápícího se soupeře za 58 minut a připsal si první výhru v hlavní soutěži v Madridu v kariéře.
V úvodním setu se po rychlém brejku ujal vedení 3:1 a od stavu 4:2 pak už soupeři nepovolil ani game. Zatímco sám udělal jen sedm nevynucených chyb, Číňan si jich připsal 28.
Ve druhém kole Kopřivu čeká devátý nasazený šampion z roku 2024 Andrej Rubljov. Ruský finalista předchozího turnaje v Barceloně měl v prvním kole volný los.
Mladá česká reprezentantka Valentová vstoupila v Madridu do antukové sezony a po téměř tříhodinovém boji vypadla s jednatřicetiletou Putincevovou.
Pražská rodačka, která byla jako 51. hráčka žebříčku papírovou favoritkou, přišla v zápase šestkrát o servis.
Česká osmnáctka šokovala Američany. Na úvod šampionátu je porazila v prodloužení
Čeští hokejisté do 18 let porazili na úvod mistrovství světa v Bratislavě tým USA 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa.
Krůček ke hvězdám. Astronaut Svoboda dokončil drsný výcvik, geologie byla těžší než stíhačka
Armádní pilot Aleš Svoboda má před sebou poslední dny drilu. Příští týden završí základní výcvik v Evropské kosmické agentuře, který ho připravuje na historickou misi k Mezinárodní vesmírné stanici.
„Opravdu nedokonalý.“ Kvůli mediálnímu zákonu vznikne pracovní skupina, oznámil šéf ČT
Kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, který mění financování České televize a Českého rozhlasu, se vytvoří pracovní skupina za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO). Po středeční schůzce s Babišem ve Strakově akademii to novinářům oznámil generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Předloha podle něj vyžaduje řadu změn a doplnění.
Turisté fotili pyramidu, pak uslyšeli střelbu. Mexiko zasáhl krvavý útok
Střelba v areálu starověkého Teotihuacánu si v pondělí vyžádala jednu oběť a 13 zraněných. Útočník pálil z vrcholu pyramidy mezi turisty, podle vyšetřovatelů se mohl inspirovat masakrem na americké střední škole Columbine. Incident přichází jen týdny před fotbalovým šampionátem v nedalekém Mexico City a vyvolává obavy o bezpečnost i dopady na turismus.
ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem. Do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání, dodal Trump. Zároveň však nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.