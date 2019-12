Sáblíková v Nur-Sultanu vyhrála závod divize B

Martina Sáblíková potvrdila ve Světovém poháru dobrou formu, nadějně rozjel svůj nedělní závod i sdruženář Ondřej Pažout.

Sáblíková kralovala B skupině

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Nur-Sultanu suverénně závod divize B na 1500 metrů.

Trojnásobná olympijská vítězka, jež byla v kazašské metropoli v pátek těsně druhá na 5000 m, zajela čas 1:57,507 a porazila o 63 setin sekundy další specialistku na delší tratě Isabelle Weidemannovou z Kanady.

Dvaatřicetiletá Sáblíková jela patnáctistovku podruhé v sezoně. V úvodním závodu v Minsku, kde se potýkala s virózou, obsadila 19. místo v divizi A, před dvěma týdny v Tomaszówě Mazowieckém svou doplňkovou disciplínu vynechala.

Elitní skupina pojede i s Nikolou Zdráhalovou od 13:00 SEČ.

Pažout je po skoku desátý

Sdruženář Ondřej Pažout obsadil desáté místo ve skokanské části závodu Světového poháru v Lillehammeru a má šanci doběhnout si pro nejlepší výsledek v sezoně. Jeho reprezentační kolega Tomáš Portyk byl na můstku dvaatřicátý.

Jednadvacetiletý Pažout zapsal během zasněžené skokanské části 129,5 metru a mohl by výrazně rozmnožit svých dosavadních pět získaných bodů. Do desetikilometrového běhu vyrazí turnovský rodák 1:30 minuty po nejlepším skokanovi Jarlu Magnusi Riiberovi, jenž vyhrál čtyři úvodní závody sezony. To v minulosti dokázali jen Japonec Kendži Ogiwara (1993) a Němec Ronny Ackermann (2003), v případě dnešního triumfu bude Nor novým rekordmanem.

Portyk, který v sobotním závodu bodoval na 29. pozici, skočil 124,5 metru a vyjede na trať minutu po Pažoutovi. Běžecká část začíná ve 13:30.

Norky vyhrály štafetu v Lillehammeru

Úvodní štafetový závod Světového poháru vyhrály doma v Lillehammeru norské běžkyně na lyžích před Američankami a Švédkami. Rozhodující náskok favoritkám získala na třetím úseku vítězka všech dosavadních distančních závodů v sezoně Therese Johaugová.

Norsko sice dovezla po 20 km do cíle s náskokem 48,9 sekundy před Jessicou Digginsovou finišmanka Heidi Wengová, hlavní práci ale odvedla na prvním bruslařském úseku Johaugová. Vedoucí žena SP převzala štafetu od Astrid Jacobsenové na druhém místě za Finskem, ale Wengová díky ní vyrazila do závěrečných pěti kilometrů o 48,9 sekundy před Švédkami. Letošní mistryně světa nakonec skončily třetí s odstupem 1:19,7.

Muži jedou štafetu na 4×10 km od 11:45, Češi v Lillehammeru nestartují.

Výsledky nedělních Světových pohárů

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Ženy - štafeta 4×5 km: 1. Norsko (Fallaová, Jacobsenová, Johaugová, H. Wengová) 1:02:22,4, 2. USA (Caldwellová, Maubetová Bjornsenová, Brennanová, Digginsová) -48,9, 3. Švédsko (Ribomová, Rönnlundová, Kallaová, Lundgrenová) -1:19,7, 4. Finsko -1:32,5, 5. Norsko II -1:46,5, 6. Rusko -2:25,5.

11:45 štafeta 4×10 km muži.

SP v alpském snowboardingu v Bannoje (Rusko) - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Fischnaller, 2. Felicetti (oba It.), 3. Karl (Rak.).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Fischnaller 1450, 2. March (It.) 1160, 3. Felicetti 1120.

Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Jennyová (Švýc.), 3. C. Rieglerová (Rak.).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Jennyová 1400, 2. Zoggová (Švýc.) a Hofmeisterová obě 1360.