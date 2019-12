Ledecká útočí na další skvělý výsledek, je těsně pod stupni vítězů

Ester Ledecká si připíše další skvělý výsledek. České lyžařce, která v pátek v kanadském Lake Louise senzačně vyhrála poprvé v kariéře sjezd Světového poháru, se vydařila i druhá jízda a v probíhajícím závodu je zatím čtvrtá. Na stupně vítězů jí chybí pouhé dvě setinky.

Ledecká vyrazila na sjezdovku jako druhá a v cíli byla o 1,16 vteřiny rychleji než první startující Michelle Gisinová ze Švýcarska.

Ledeckou nepředstihla ani Viktoria Rebensburgová. Německá reprezentantka sice na mezičasech zajížděla podobné hodnoty jako Ledecká, v cíli ale byla o 38 setin pomalejší.

I Rakušanka Tamara Tipplerová byla na trati dlouho v zelených číslech, nakonec však i ona na Češku ztratila a s mankem 33 setin se zařadila na druhé místo.

Ledeckou neohrozila ani Stephanie Venierová. Třetí žena včerejšího klání měla při skoku ošklivý pád, naštěstí se sama zvedla a měla by být v pořádku.

Po přerušení se vydala vstříc brankám Francouzka Romane Miradoliová, která během jízdy zrychlovala, nakonec se zařadila na druhé místo s odstupem 25 setin na Češku.

Další závodnice však už Ledeckou trumfla. Na prvních třech mezičasech sice Rakušanka Nicole Schmidhoferová ztrácela, ale i ona ve druhé polovině zrychlila a na Češku získala 45 setin.

Před Ledeckou se dostala i fantomka bílých svahů posledních let Mikaela Shiffrinová, zařadila se o 13 setin za Schmidhoferovou, o pouhé dvě setinky porazila Češku i Italka Francesca Marsagliová s číslem 22.

Švýcar Feuz vyhrál opět v Beaver Creeku

Sjezd v Beaver Creeku vyhrál stejně jako loni Švýcar Beat Feuz, držitel malého křišťálového glóbu za hodnocení disciplíny z minulých dvou sezon. Na trati, jež byla kvůli větru v horní části zkrácena, si dvaatřicetiletý lyžař připsal první vítězství v ročníku a dvanácté v kariéře.

Mistr světa z roku 2017 Feuz vyhrál v Coloradu jednoznačně s náskokem 41 setin sekundy před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem a Francouzem Johanem Clareym, kteří se podělili o druhé místo. Vzhledem k tomu, že skončil třetí v úvodním sjezdu sezony v Lake Louise, dostal se obhájce titulu do čela hodnocení disciplíny.

"Nejsem fanda zkrácených sjezdů, ale to, že tu dnes chyběl rovný úsek, mi vůbec nevadilo. Mám rád zdejší sníh, agresivní umělý sníh. I sjezdovka se mi moc líbí," řekl vítězný Feuz.

Zámořský program mužského SP uzavře v neděli v Beaver Creeku obří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Muži - sjezd:

1. Feuz (Švýc.) 1:12,98, 2. Kriechmayr (Rak.) a Clarey (Fr.) oba -0,41, 4. Reichelt (Rak.) -0,43, 5. Sejersted (Nor.) -0,44, 6. Cochran-Siegle (USA) -0,49, 7. Kilde (Nor.) a Schwaiger (Něm.) oba -0,64, 9. Théaux (Fr.) a Jansrud (Nor.) oba -0,87.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 10 závodů): 1. Feuz 160, 2. Kriechmayr 116, 3. Dressen (Něm.) 112, 4. Paris (It.) 104, 5. Clarey 100, 6. Janka (Švýc.) 74.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 44 závodů): 1. Mayer (Rak.) 221, 2. Kriechmayr 212, 3. Paris 204, 4. Feuz 192, 5. Kilde 188, 6. Odermatt (Švýc.) 170.