Jedna chyba od top desítky. Voborníková vyrovnala druhý nejlepší výsledek v sezoně

Biatlonistka Tereza Voborníková skončila jedenáctá ve stíhacím závodě Světového poháru v Anterselvě a vyrovnala druhý nejlepší výsledek v sezoně.

Po startu z deváté příčky minula dva terče a doběhla se ztrátou dvou minut a 21 sekund za vítěznou Francouzkou Lou Jeanmonnotovou. Druhá byla její krajanka Julia Simonová, třetí příčku obsadila vedoucí žena seriálu Němka Franziska Preussová.

Bodovaly i zbývající dvě české reprezentantky.

Jessica Jislová si oproti startu polepšila o osm míst a skončila po jednom trestném kole třiadvacátá.

Lucie Charvátová minula pětkrát a klesla o dvě příčky na 28. místo.

Hlavní opora Markéta Davidová dál laboruje s vyhřezlou ploténkou, v Anterselvě nezávodí a vzdala i účast na únorovém mistrovství světa v Lenzerheide.

Čtyřiadvacetiletá Voborníková, která si devátým místem ve sprintu vylepšila ve čtvrtek sezonní maximum, startovala se ztrátou 49 sekund na vedoucí Jeanmonnotovou. Na úvodní položce vleže minula první terč, poté byla při dalších dvou zastávkách bezchybná. Od umístění v první desítce ji připravila jedna chyba při závěrečné střelbě vestoje.

"Myslím, že Terka předvedla zase hezký střelecký výkon. Bohužel na poslední položce udělala jednu rychlejší ránu, která byla daleko na dvanáct hodin. Asi by byla o kus líp, ale určitě jí patří pochvala," řekl České televizi trenér Lukáš Dostál.

Šestadvacetiletá Jeanmonnotová navázala na triumf ze sprintu. Vyhrála šestý závod v sezoně a jubilejní desátý v kariéře. Na jejím vítězství nic nezměnila ani chyba při závěrečné položce vestoje, před krajankou a střelecky stoprocentní Simonovou doběhla s náskokem 24 vteřin. V průběžném pořadí seriálu snížila ztrátu na vedoucí Preussovou na 92 bodů.

Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík skončili šestí ve štafetě na Světovém poháru v Anterselvě a zaznamenali nejlepší výsledek v sezoně.

Poslední mužskou štafetu před únorovým mistrovství světa v Lenzerheide vyhráli Francouzi před Norskem a Švédskem. Francouzská sestava triumfovala i počtvrté v sezoně. Ve stíhacím závodě zvítězila jejich krajanka Lou Jeanmonnotová před reprezentační kolegyní Juliou Simonovou a Němkou Franziskou Preussovou, která udržela vedení v seriálu.

Sedmý muž z pátečního sprintu Hornig nezahájil štafetu nejlépe. Při střelbě vleže třikrát opravoval a hrozilo mu trestné kolo. Nakonec se mu vyhnul a po jedné opravě vestoje předal jako šestý.

Nejzkušenější český biatlonista v závodě Krčmář opravoval jednou vleže a dvakrát vestoje. Češi drželi dál šesté místo a Mareček ho na třetím úseku vylepšil. Vleže byl bezchybný a při položce vestoje minul až poslední terč. Zásluhou rychlého běhu posunul štafetu před závěrečným úsekem na čtvrtou příčku. Češi byli v těsném kontaktu s třetími Italy.

Finišman Václavík ale pozici neudržel. Po bezchybné "ležce" trefil vestoje jen čtyři terče a po trestném kole doběhl šestý. Češi i tak vylepšili sezonní maximum, kterým bylo sedmé místo z Ruhpoldingu.

"Stojka bohužel nedopadla. Už jsem tam byl trochu vyklepaný. Po druhém dobití jsem pomalu dával flintu na záda v domnění, že jsem dobil. Nestalo se a bohužel přišlo trestné kolo. Mrzí mě to," řekl České televizi Václavík. "Páté místo by bylo o kus hezčí, ale v globálu je šesté místo super. Je to povzbuzení a věřím, že když se nám to příště sejde všem, můžeme být vysoko," doplnil.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Jeanmonnotová 29:44,0 (1 tr. okruh), 2. Simonová (obě Fr.) -24,1 (0), 3. Preussová (Něm.) -53,6 (1), 4. Richardová -58,1 (0), 5. Michelonová (obě Fr.) -1:25,2 (1), 6. Grotianová (Něm.) -1:36,7 (2), …11. Voborníková -2:21,2 (2), 23. Jislová -3:12,1 (1), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:28,2 (5),

Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Preussová 879, 2. Jeanmonnotová 787, 3. E. Öbergová (Švéd.) 571, 4. Simonová 530, 5. Richardová 526, 6. Michelonová 495, …23. Davidová 223, 27. Voborníková 179, 41. Jislová 112, 53. Charvátová 62, 79. Otcovská (všechny ČR) 9.

Muži - štafeta (4×7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:13:33,6 (0 trest. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -43,6 (0+12), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -44,0 (1+8), 4. Itálie -1:03,4 (0+8), 5. Švýcarsko -1:54,6 (0+7), 6. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -2:16,6 (1+12).