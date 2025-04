Pardubice ztratily dvougólové vedení, pak znovu udeřily. V sérii s Hradcem vedou

Hokejisté Pardubic zvítězili v úvodním semifinále play off extraligy ve východočeském derby na ledě Hradce Králové 4:2. Ve druhém finále play off první ligy Zlín s Jihlavou třikrát prohrával, nakonec však slavil triumf 4:3 v prodloužení a vyrovnal na 1:1 na zápasy.

V úvodu zápasu Hradce s Pardubicemi zahrozil po Miškářově přihrávce domácí Klíma. Na druhé straně v 6. minutě obral o puk Jergla Smejkal, ale Škorvánek zasáhl. Při Čerešňákově vyloučení trefil Klíma z levého kruhu horní tyč. Vzápětí ujel v oslabení Kelemen, ale hradecký gólman zasáhl lapačkou. Ve 12. minutě se ocitl před Škorvánkem Jones, nezamířil však přesně. Will si poradil s Pourovou střelou.

Hradec se ubránil při Miškářově trestu a ještě v oslabení prověřil pardubického gólmana Pilař. Početní výhodu zkrátilo o 13 sekund Sedlákovo vyloučení, ale domácím se početní výhoda také nepodařila. V závěru úvodní části při Pourově pobytu na trestné lavici ukryl Škorvánek v lapačce střelu Weatherbyho.

Domácí odolali i při Vukojevicově trestu. Krátce po přesilovce měl velkou šanci Dynama Vondráček, který ale po Zbořilově přihrávce trefil před odkrytou brankou jen Škorvánkův levý beton. O dvě minuty později se dostal do úniku Červenka, bekhendovým blafákem na hradeckého gólmana nevyzrál. Potom měl dvě šance Miškář.

Ve 29. minutě dostal za zákrok na hlavu na Radila domácí Šťastný trest na pět minut a do konce utkání a po 40 sekundách přesilovky otevřel skóre střelou od modré čáry Čerešňák. Početní výhodu ve 33. minutě zkrátilo vyloučení Hájka, který fauloval v šanci Miškáře. V čase 38:22 Dynamo zvýšilo v další přesilovce po špatném střídání soupeře. Jones u pravé tyče překvapil Škorvánka zakončením mezi betony.

Hned v úvodu třetí třetiny měl možnost po Miškářově přihrávce Pavlík. Na druhé straně pálil Kondelík. Potom Willa málem překvapil tečovaný puk. Ve 47. minutě už pardubický gólman inkasoval, po Perretově přihrávce jej prostřelil Jergl. Hned za 17 sekund vyrovnal střelou od modré čáry McCormack.

Dynamo se potom ubránilo při Jonesově trestu a v 53. minutě se vrátilo do vedení. Smejkal sice blafák nedotáhl, ale puk si srazil bruslí do vlastní branky Pavelka. Domácí se nepodařilo vyrovnat při Čerešňákově vyloučení, kdy Willa nepřekonali Bunnaman ani Perret. O pojistku Dynama se postaral do prázdné branky Červenka.

Druhý zápas série na čtyři vítězné je na programu v pátek od 17:30 opět v Hradci Králové.

Jihlavě utekla druhá výhra

Zlín středeční úvodní zápas prohrál 1:3 a dosud neuspěl ani v jednom z pěti vzájemných utkání v sezoně. Dnes se musel už po 40 vteřinách bránit při vyloučení Čápa, ale odolal. Hrálo se dlouho bez šancí a po polovině utkání se neprosadili ani domácí při vyloučení Tomana. V 19. minutě sice skóroval od modré čáry hostující Bukač, ale sudí Sýkora a Barek po přezkoumání videa gól neuznali. Gólmana Hufa totiž v souboji s Köhlerem srazil Kurijanov.

Po 43 sekundách druhé části se Dukla radovala z vedení v přesilovce po vyloučení Süsse z konce první třetiny. Obránce Talafa přišel o helmu po zásahu hokejkou Kuldy, musel střídat a tlak hostů zužitkoval střelou z pozice mezi kruhy Strejček. Berani se ubránili při trestech Sedláčka a Köhlera, při kterém byl Huf chvíli bez hokejky, ale zasáhl při šanci Tomana.

Ve 32. minutě Zlín odpověděl, přihrávku Bendy usměrnil před brankovištěm za Berana Gago. Za 95 sekund vrátil Dukle náskok Strejček, který vystřelil zpoza pravého kruhu a jeho ránu nešťastně tečoval před Hufem Čáp.

Berani na přelomu druhé a třetí třetiny nevyužili početí výhodu při trestu Harkabuse. Ve 44. minutě už odpověděli, když z hranice levého kruhu prostřelil Berana Süss. V čase 47:40 se dostala Jihlava potřetí do vedení. Přihrávku Havránka v přečíslení si srazil do vlastní branky Fin Salonen. Vzápětí se museli Berani bránit při Bendově trestu.

Při vyloučení Okála zkrátil přesilovku faulem Toman. Zlín sáhl v početní výhodě k power play a 13 vteřin po návratu vyloučeného hráče udeřil. Berana prostřelil Šlahař. V nastavení rozhodl po tlaku domácích střelou z pozice mezi kruhy Válek.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 47. Jergl (Perret, Mudrák), 47. McCormack (Kevin Klíma) - 30. Čerešňák (Červenka. L. Sedlák), 39. Jones (Mandát, Čerešňák), 53. Smejkal (L. Sedlák), 59. Červenka. Rozhodčí: Květoň, Pražák - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Šťastný (Hradec Králové) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Vukojevic, Pláněk, Kalina, T. Pavelka - Jergl, Tamáši, Perret - Miškář, Kevin Klíma, R. Pavlík - Šťastný, Bunnaman, Dmowski - Pour, Štohanzl, A. Novotný - Pilař. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála - Smejkal, L. Sedlák, Červenka - Radil, Kondelík, R. Kousal - Jones, Weatherby, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Mandát - Paulovič. Trenér: Hořava.

Finále play off první hokejové ligy - 2. zápas:

RI Okna Berani Zlín - HC Dukla Jihlava 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Gago (Benda), 44. Süss (Paukku), 59. Šlahař (Salonen, Kverka), 62. Válek (Kverka) - 21. Strejček, 34. Strejček, 48. T. Havránek. Rozhodčí: M. Sýkora, Barek - Malý, Maňák. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 5511. Stav série: 1:1.

Zlín: Huf - Salonen, Talafa, Urbanec, Čáp, Riedl, Suhrada, Benda - Paukku, P. Holík, Süss - Válek, Kverka, Šlahař - Okál, Gago, P. Svoboda - P. Sedláček, Sadovikov, Köhler. Trenér: Pardavý.

Jihlava: A. Beran - Bukač, Dundáček, Strejček, Bilčík, Koštoval, Ozols, Vovsík - Cachnín, E. Kulda, Čachotský - Burkov, Kuprijanov, Štefančík - T. Havránek, Menšík, Harkabus - Jungwirth, R. Toman, Chvátal - Baťa. Trenér: Ujčík.