Vzpomínky na dětství? Facky a kopance. Své potomky jsem chránil, hájí se Ingebrigtsen

Elitní běžec Ingebrigtsen krátce po zisku double na halovém mistrovství světa v Nan-ťingu před soudem popsal své dětství jako plné strachu a manipulace. Uvedl, že se jako školák nemohl bavit s ostatními dětmi. Místo toho musel dvakrát až třikrát denně pod vedením otce trénovat.

Prohlásil, že si nedokáže vybavit jedinou dobrou vzpomínku na dětství s rodinou. Vylíčil několik případů fyzického násilí, facky a kopance do břicha, které jsou uvedené v obžalobě. Některé se podle něj staly v době, kdy mu ještě nebylo osm let.

Jeho devětapadesátiletý otec u soudu prohlásil, že se snažil chránit svých sedm dětí. "Stal jsem se otcem velmi brzy, s enormní potřebou děti ochraňovat. Někdo by mě mohl označovat za příliš ochranitelského. Zdůrazňováním incidentů, které jsou podstatné vzhledem k obviněním, se může zdát, že mě zobrazují negativně ve vztahu k mým dětem. Ale já své děti nesmírně miluji," řekl.

Právě Gjert Ingebrigtsen je považován za strůjce úspěchů tří synů Jakoba a před ním Filipa a Henrika, kteří to dotáhli do atletické světové špičky. U soudu vypověděl, že některé jeho děti měly extrémní ambice, když začaly závodit. "Nikdy jsem neslyšel 'Mohl bys, prosím', ale úplně jiné požadavky a očekávání. Nároky od dětí byly o regionální úrovni, národní úrovni, evropské úrovni a světové úrovni. A později se z 'otce' stal 'Gjert' a z 'Gjerta' se stal 'obviněný'," řekl.

Znovu popřel, že by se na svých potomcích dopouštěl násilí. "Nikdy jsme doma nepraktikovali žádnou formu trestu," prohlásil. Jeho dvojrole otce a trenéra prý vyžadovala prostředí zaměřené na špičkové výkony, ale je přesvědčený, že to nepřekročilo hranice směrem k týrání.

Proces by měl pokračovat do 16. května. Ve prospěch obviněného by měl vypovídat i jeho současný svěřenec Narve Gilje Nordas, rovněž úspěšný norský běžec na 1500 metrů. V případě prokázání viny hrozí Gjertu Ingebrigtsenovi až šest let vězení.