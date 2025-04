"Byla to ostuda." Basketbalistka si dala ve francouzské lize neuvěřitelný vlastní koš

Nevídanou scénu viděli fanoušci v utkání francouzské ligy basketbalistek. Marie Pardonová, rozehrávačka týmu Landes, si v nedělním utkání proti Tarbes dala vlastní koš. A střílela na něj úmyslně...

Landes vedlo v závěru prvního poločasu nad soupeřem o jediný bod, když hosté netrefili se zvukovým signálem pokus za tři body.

Míč se odrazil do rukou Pardonové a ta ho poslala jen tak z legrace do vlastního koše. Myslela si totiž, že klakson oznámil konec čtvrtiny.

Jenže signál ve skutečnosti upozornil na vypršení doby vymezené pro zakončení útoku. A čtvrtina skončila až poté, co "tréninkový" pokus Pardonové proletěl ke zděšení jejích parťaček obroučkou…

Vlastní koš Marie Pardonové:

🙃 L’incroyable panier contre son camp de Marie Pardon : la vidéo la plus gag de la saison ?



🗣️ Un gros moment de solitude pour la Landaise : « une erreur professionnelle de ma part ! »



📈 Mais aussi (surtout ?) son meilleur match de l’année !



😂 https://t.co/FJUETZlSkX pic.twitter.com/IwQoRMgqoe — BeBasket (@Be_BasketFr) March 30, 2025

"Myslela jsem, že už nezbývá čas. Byla to ostuda," citoval nešťastnici francouzský deník Sud Ouest. "Bylo to z mé strany neprofesionální, omluvila jsem se spoluhráčkám i realizačnímu týmu," doplnila Pardonová.

Basketbalistky Tarbes se po jejím kuriózním koši dostaly do poločasového vedení. "Cítila jsem, že to musím napravit a přispět týmu k vítězství," prozradila Pardonová motivaci do druhého poločasu.

To se čtyřiadvacetileté Francouzce, která mimochodem přišla do Landes právě z Tarbes, povedlo, celkem pomohla svému týmu osmi body a pěti asistencemi ke konečné výhře 90:64.

Vítězkám patří kolo před koncem základní části v tabulce druhá příčka, družstvo Tarbes drží osmou pozici, poslední, která zajišťuje postup do play off.