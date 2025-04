"Nechápu, že ještě chodím." Wrestler po osmi otřesech mozku přežil i děsivou bouračku

Wrestler Mick Foley, známý jako Mankind nebo Cactus Jack, skončil po těžké nehodě v nemocnici. Sám přiznal, že nechápe, jak to ve zdraví ustál.

Wrestler Mick Foley pózuje se zničeným autem, pak ho hned odvezla sanitka do nemocnice | Foto: Mick Foley via Instagram

Mick Foley za svůj život přežil spoustu neuvěřitelných věcí, ale tohle bylo jiné. Tohle nebyl wrestlingový scénář. Tohle byla skutečnost.

Legendární zápasník WWE, známý pod přezdívkami Mankind, Cactus Jack nebo také Dude Love, skončil v nemocnici po děsivé autonehodě. A sám říká, že nechápe, jak to celé vůbec přežil.

Na sociálních sítích zveřejnil fotografii z místa nehody - zničené auto s rozbitým čelním sklem a spálenou kapotou, v pozadí hasiči, v popředí on sám, opřený o vrak, se zvednutým palcem. Ironie osudu nebo jen klasický Foleyho humor?

"Těžký den pro Micka! Nemám tušení, jak ještě chodím. Jsem teď v nemocnici a bolí mě všechno od krku po kolena. Mám jen menší otřes mozku," napsal upřímně.

Fanoušci si okamžitě oddechli. Vypadá to, že to dopadlo relativně dobře, i když tělo tohoto 59letého borce už si v životě vytrpělo dost.

Foley je ztělesněním tzv. Hardcore éry wrestlingu - a na vlastní kůži zažil, co tenhle styl znamená. Pád z vrcholu klece, průlet hořícím stolem nebo nemilosrdné údery židlí. To je jen zlomek jeho šílených momentů v ringu.

A následky? Osm diagnostikovaných otřesů mozku, pět zlomených žeber, přetržené přední zkřížené vazy, vylomené přední zuby, zlomený palec, zápěstí i prst na noze. Dislokované klouby, 54 stehů v ruce, popáleniny druhého stupně na rameni i paži. To všechno patří do jeho životopisu.

"Král hardcore zápasu" vždycky šel do extrému. Ale právě kvůli těmto zásahům si teď dává pozor na každý pohyb i v běžném životě.

"Nemůžu jezdit na horských drahách, vadí mi prudké otřesy i ostré světlo," přiznal v nedávném rozhovoru. "Ale když to vezmu kolem a kolem, myslím, že se držím docela dobře."

Zvlášť když vezmeme v potaz brutální moment z Royal Rumble 1999, kdy ho Dwayne "The Rock" Johnson opakovaně mlátil židlí do hlavy. "To byl špatný večer. Mohl jsem dopadnout vážně zle. Doufám, že něco podobného už nikdy nikdo nezkusí," řekl s odstupem.

Jeho nehoda z tohoto týdne však připomíná, že i mimo ring čekají na Foleye nečekaná nebezpečí. Tentokrát to naštěstí skončilo bez vážných následků. A i když on sám říká, že nechápe, jak může ještě chodit, fanoušci wrestlingu po celém světě mají jasno: Mank