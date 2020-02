Havlíčková chce na MS naplnit medailové proroctví, ambice má i skokanka Ptáčková

Prožívá poslední juniorskou sezonu, ale medaile, kterou jí všichni odborníci prorokovali, stále uniká. Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková bude v německém Oberwiesenthalu největším českým želízkem na mistrovství světa juniorů.

Nejpočetnější část české výpravy v Oberwiesenthalu, který bude od soboty až do 8. března dějištěm šampionátu, tvoří běžci na lyžích. Ti mají soutěže na mistrovství tradičně rozděleny do kategorií juniorů a závodníků do 23 let, zatímco mezi skokany na lyžích a sdruženáři se bude bojovat pouze v kategorii juniorů.

Právě běžci dorazili na místo konání šampionátu na závěrečnou přípravu ze všech nejdříve, s týdenním předstihem. Jejich závody jsou na programu mistrovství světa jako první. Do okruhu favoritek juniorské kategorie patří Barbora Havlíčková.

Té odborníci předpovídali medaili už dávno, ale devatenáctileté naději juniorská placka stále uniká. V roce 2018 byla těsně čtvrtá v závodě na pět kilometrů a pátá ve skiatlonu. V cíli to pak pořádně oplakala.

"Nechala jsem na trati úplně všechno. Zase to bylo kousek, ale holky prostě byly lepší," krčila tehdy ještě jako dorostenka rameny.

O rok později jí závody nevyšly také kvůli obrovským mrazům, které tehdy ve finském Lahti panovaly. Češka promrzla už na startu a skončila v poli poražených.

"Loni se na Bářiných výsledcích na šampionátu odrazily i zdravotní problémy, které v té době zrovna měla. Ty ji teď už netrápí. Rozhodně ji to posílilo po psychické stránce a v určitých vypjatých momentech jí to může hodně pomoct," nechal se slyšet trenér běžců Martin Koukal.

Letos se Havlíčkové sezona ale nedaří tak, jak by si představovala. "Má teď více zkušeností, ze kterých bude čerpat. Loni měla celkově skvělou sezonu, jen to mistrovství jí úplně nevyšlo. Třeba by se to teď mohlo otočit. Letos tu sezonu zatím nemá na tak top úrovni jako minulý rok, ale třeba jí naopak vyjde právě to mistrovství," dodal Koukal.

Mezi ženami do 23 let je zase z českého pohledu nejvyšší očekávání od Kateřiny Janatové, která v aktuální sezoně pravidelně boduje ve Světovém poháru a na domácím podniku elitního seriálu v Novém Městě na Moravě si dojela pro zatím životní třinácté místo. Na stříbro Michala Nováka z loňského roku se budou snažit navázat například Ondřej Černý nebo Jan Pechoušek, kteří už mají na kontě rovněž body ze Světového poháru.

Ve skocích na lyžích by největší českou nadějí měla být Štěpánka Ptáčková, která na konci ledna vybojovala bronzovou medaili na olympijských hrách mládeže ve švýcarském Laussanne.

Během uplynulého víkendu si sedmnáctiletá závodnice vylepšila také osobní maximum mezi seniorskou elitou, když na Světovém poháru ve slovinském Ljubnu obsadila 24. příčku. Zkušenosti z nejprestižnějšího seriálu skokanek už má také Klára Ulrichová, ta na olympiádě mládeže obsadila osmé místo.

Společně s dalšími osmi nominovanými skokany na lyžích jsou Ptáčková a Ulrichová aktuálně na závěrečné přípravě a do dějiště šampionátu přicestují až v pondělí 2. března. Juniorské mistrovství světa pro skokany na lyžích totiž začíná až ve čtvrtek 5. března, kdy je na programu individuální závod dívek i chlapců.

"Právě k individuálnímu závodu se bude upínat naše největší pozornost, především pak ke kategorii juniorek. České reprezentantky budou patřit k nejmladšímu týmu ve startovním poli, přesto umístění v nejlepší desítce není nereálné," říká Jan Baier, místopředseda úseku skoku na lyžích lyžařského svazu.

"Junioři zatím v této sezoně zůstávají za očekáváním, cílem pro ně bude postoupit v co největším počtu do finálových kol. O to se budou snažit čtyři vybraní na základě aktuální formy a pak dva do mix týmu," dodává.

Reprezentanti v severské kombinaci se na juniorském mistrovství světa představí celkem ve čtyřech závodech. Jejich účinkování v Oberwiesenthalu začnou středeční individuální starty chlapců a dívek. V pátek se uskuteční závod smíšených týmů, který je na programu šampionátu vůbec poprvé v historii, a závěr obstará nedělní týmová soutěž chlapců.

"Po velice úspěšných juniorských akcích, kdy kluci tři roky po sobě přivezli medaile, jsou naše ambice letos skromnější. Naše největší pozornost se bude upínat k prvnímu závodu juniorů, ve kterém by měla dvojice Petr Šablatura a Jan Šimek bojovat o první dvacítku," uvedl sportovní ředitel severské kombinace Tomáš Slavík.

Šablatura dokázal v letošním roce dvakrát bodovat na Kontinentálním poháru a vyzkoušel si také atmosféru Světového poháru, když pomohl českému týmu v Oberstdorfu k sedmému místu. Šimek se letos dostal hned třikrát do první desítky na závodech Alpen Cupu a představil se také na olympijských hrách mládeže.

Mezi juniorkami se na start závodu sdruženého postaví dvě Češky - Tereza Koldovská a Jolana Hradilová. "V závodě juniorek chceme hlavně sbírat nové zkušenosti. Naše dívky budou v mezinárodní konkurenci, která se v Oberwiesenthalu představí, jasně nejmladší. Snažíme se nastavit postupné výkonnostní cíle pro rozvoj této disciplíny v následujících letech," uvedl Slavík.