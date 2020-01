Kratší trať a sníh ze zásobníků. Jinak SP v Novém Městě nejde, říká šéf pořadatelů

Perné dny prožívají organizátoři ve Vysočina Areně. V sobotu tady začínají závody Světového poháru v běžeckém lyžování, který se do Česka vrací po čtyřech letech, ale česká zima není zrovna ideální. „Na stadionu jsme si sníh vyrobili, tratě jsme sypali ze zásobníků. Bez něj bychom pokryli tak kilometr a půl,“ říká Jan Skřička, generální sekretář organizačního výboru Světového poháru v Novém Městě.

Je už areál kompletně připravený na závody Světového poháru?

Čekáme, až povolí zbytková vrstva ledu, abychom mohli uklidit veškeré plochy a nachystat areál pro diváky. Čtvrtek bude úklidový den. Ještě se pár věcí musí nachystat, ale všechno jde podle plánu. Věřím, že zástupci FIS budou spokojení.

Pomáhá vám, že máte se svým týmem ve Vysočina Areně zkušenosti z velkých akcí, které se zde konají?

Tohle nám samozřejmě pomáhá, zkušenosti díky tomu máme větší, každý v týmu ví, jaká je jeho role. Jsme na sebe zvyklí, tím jsme připravení lépe. Navíc jsme se přestali dělit na lidi, kteří připravují areál pro běžecké lyžování, a na ty, kteří připravují areál pro biatlon. Teď jsme jeden celek, což je ku prospěchu věci.

V Česku během této zimy nesněží. Kvůli tomu jste museli i upravit tratě. V jakém jsou stavu?

Byli bychom teoreticky schopní připravit pětikilometrový okruh na dvaceticentimetrové vrstvě sněhu, ale musíme brát v potaz to, že pro nás sezona nekončí tímhle Světovým pohárem, ale musíme se sněhem vystačit až do března, aby mohl areál dál fungovat. Nemůžeme si dovolit sníh ztratit tím, že bychom ho rozhrnovali po pětikilometrovém okruhu.

Takže máte kratší trať?

Ano. V tomhle byli naštěstí zástupci FIS rozumní, takže máme připravený okruh dlouhý 3,75 kilometrů. Co se sněhu týče, tak na stadionu jsme si ho vyrobili, na tratích jsme čerpali ze zásobníku. Bez něj bychom pokryli tak kilometr a půl, takže bychom neměli šanci. Zásobník sněhu, to je neuvěřitelná pomoc. Jsme šťastní, že ho máme.

Na závodní víkend bude vstup zdarma. Kolik očekáváte diváků?

Doufám, že přijde návštěva kolem 10 tisíc diváků. Světový pohár tady čtyři roky nebyl, výkony českých reprezentantů se zvedly, myslím, že se celkově k lepšímu posunula image běžeckého lyžování. Navíc tady budou všechny světové hvězdy v čele s Norem Klaebem.

To všechno jsou věci, které by měly lidi táhnout. Doufám, že se areál zaplní tak, aby byla důstojná kulisa a závodníci jeli v pěkné atmosféře. Na tuhle návštěvu i dimenzujeme kapacity parkování a všeho ostatního. Kromě skvělých lyžařů tady bude i zóna pro děti, kde si budou moct půjčit kompletní vybavení a zkusit si obratnostní trať, zajímavý bude i doprovodný program.

Co kdyby se výrazně zhoršilo počasí? Jste na to připravení? Nemůže to případně ohrozit závody?

Vrstva sněhu je taková, že by muselo tak týden v kuse pršet, abychom o ni přišli. Sníh pro Světový pohár není problém. Horší by teď pro nás paradoxně bylo, kdyby začalo hodně sněžit. Pak bychom museli uklízet velké plochy, všechno upravovat, což pak narychlo není jednoduché.

Kolik lidí se do příprav zapojilo?

Rolbaři a technické čety si neskutečně mákli. Před Vánocemi jsme kvůli počasí museli zastavit navážení sněhu, abychom o něj nepřišili, o to víc práce všechny čekalo v novém roce. Většina lidí tady jede už deset dní nonstop. Naštěstí mají dost elánu, ale myslím, že toho po víkendu budou mít plné zuby. Celkově přípravu a průběh Světového poháru zajišťuje kolem 400 lidí.

Zdá se, že vás nemůže nic zaskočit.

Plánovat můžete, co chcete, ale když vám do toho vrazí vidle počasí, neuděláte nic. Hodně věcí jsme připravili s předstihem, řada věcí se řešila už během podzimu. Poslední měsíc už je hodně intenzivní. Mám z toho ale dobrý pocit, že je všechno pod kontrolou.