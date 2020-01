Na návštěvě v desítce. Nikdy jsem nemyslela, že budu takhle jezdit, žasne Razýmová

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová potvrdila v Novém Městě na Moravě příslušnost k elitě. Svými výkony přitáhla k trati davy fanoušků, ale přestože už v distančních závodech skončila v elitní desítce v pěti ze šesti startů sezony, ještě to nebere jako samozřejmost.

"Možná to tak vypadá, ale pořád si tam připadám jak někde na návštěvě," řekla osmadvacetiletá Razýmová po osmém místě v klasické stíhačce na 10 km na Vysočině, v které o dvě příčky vylepšila výsledek ze sobotní volné desítky. "Pořád tomu nemůžu uvěřit. Nikdy jsem si nemyslela, že budu schopná takhle jezdit."

Před zimou bylo jejím maximem ve Světovém poháru 18. místo, ale nyní už má na kontě pět umístění do desítky. Byla pátá, sedmá, osmá, devátá a desátá. "Ještě mi chybí první, druhé, třetí, čtvrté a šesté. To musí přijít další závody," usmála se.

Zatímco v sobotu ze sebe v Novém Městě dlouho nemohla setřást nervozitu, dnes jela s nadšením. "Dneska jsem zase naopak vůbec nervózní nebyla. Užila jsem si to, jak před startem, tak v závodu. Bylo to v pohodě," řekla Razýmová.

K dobré náladě české jedničce pomohl běžecky styl. Klasicky totiž jela podruhé v sezoně. "Už je to pro nás skoro netradiční styl," řekla smutně, že se častěji jezdí bruslením. "Jsem smutná, protože jsme klasické lyžování a klasika je už skoro cizí slovo. Ale teď přijdou klasické víkendy, tak se to zase vrátí," těšila se.

Před startem stíhačky věděla, že bude bojovat s Finkou Kerttu Niskanenovou, která startovala o místo za ní. "Byla jsem ráda, že jsem mohla jet kontaktní závod a že jsem se snad nějak obstojně udržela," řekla. V koncovce mezi sebou svedly ostřeší souboj. "Bylo to trošku divoké, to u holek občas bývá. Věřím, že stejně jako já i ona to bere sportovně. Budu to muset poladit a mít ostřejší lokty," uvedla Razýmová.

V neděli přišlo do Vysočina Arény více lidí než sobotu. Odhadem dorazilo okolo šesti tisíc diváků. Plnější byla tribuna a obsypaná byla stoupání. "Tam mají lidi šanci vidět závodníky podstatně déle, takže tam je podpora úplně skvělá," řekla.

Světový pohár pokračuje příští víkend v Oberstdorfu, pak se přesune sever Evropy a vyvrcholí v Kanadě a USA. Razýmová doufá, že nebude muset nic vynechávat a nejvíc se těší do finského Lahti. "Tam jsem byla na svém prvním mistrovství světa a pak jsem tam bodovala další rok v klasické desítce. Mám tam tratě hodně ráda."