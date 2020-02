Ve fluoru máme miliony. Zákaz napáchá víc škody než užitku, obává se český servisman

Světová lyžařská federace (FIS) se rozhodla od příští sezony zakázat používání fluoru při přípravě lyží. Zdůvodňuje to obavou o životní prostředí a zdraví lidí, zejména servismanů. “Bohužel je to politické rozhodnutí a u těch je riziko, že někdy napáchají víc škody než užitku,” říká šéf servisu české reprezentace v běžeckém lyžování Martin Blaschke.

FIS oznámila, že od příštího roku bude zakázáno použití fluorových prášků. Jak se k zákazu stavíte? Vítáte ho?

Nebude se jednat jen o zákaz fluorových prášků, ale kompletně o zákaz všech produktů s obsahem fluoru (PFOA - perfluoroktanová kyselina), ať to jsou stoupací vosky, nebo skluzové. Problémem nebudou jen vosky, ale i lyže. Někteří výrobci lyží používají skluznice s obsahem fluoru, a tím pádem budou muset také řešit alternativní skluznice bez obsahu fluoru.

Věděli jste o škodlivosti účinků těchto vosků?

O problematice fluoru se hovoří už delší dobu a ke změnám by došlo i bez totálního zákazu fluoru. Před několika lety k tomuto vyšla směrnice EU, což pro výrobce vosků znamenalo přechod z dlouhé fluorové vazby na krátkou vazbu. Zjednodušeně se dá říct, že výrobci museli fluor očistit, aby snížili ekologický dopad. Tyto vosky už existují, týmy je už mají k dispozici a testují je. Na tuto změnu se připravovali všichni a výrobci vosků investovali nemalé finanční prostředky do vývoje těchto vosků s novým "očištěným" fluorem.

Argumenty pro zákaz uvádí FIS v zásadě tři. Prvním je ochrana životního prostředí. Nechci po vás chemický rozbor, ale věříte, že nové "zelené" přípravky budou k životnímu prostředí výrazně šetrnější?

Jak moc velký rozdíl v dopadu na životní prostředí to bude, nevím. Otázkou je, jestli za deset let nezjistíme, že tyto vosky obsahují jiný komponent, který zanechává také negativní stopu na životním prostředí. Může se stát, že za těch deset let se budeme bavit o zákazu něčeho jiného.

Nemyslíte, že v kontextu všeho, co kolotoč Světového poháru obnáší (cestování, tisíce párů lyží, výroba umělého sněhu), a dopadu těchto činností na životní prostředí, je zrovna vliv fluorových prášků na životní prostředí téměř neznatelný?

To je právě ta otázka. Existují studie, které se dopadem fluoru na životní prostředí z lyžařského sportu zabývají. Určitě to negativní dopad má, stejně jako většina věcí, co člověk dělá a produkuje. Je to jen část skládanky. Nejsem odborník na životní prostředí, ale řekl bych, že když poletíme na finále Světového poháru do Kanady a USA, tak asi zanecháme větší negativní ekologickou stopu, než že použijeme na závody fluorové vosky.

Druhým argumentem je obava o zdraví. Předpokládám, že vy, který trávíte stovky hodin v malé servisní buňce s celoobličejovým krytem, byste ocenil, kdyby nové přípravky byly vůči zdraví šetrnější. Měl jste někdy kvůli fluoru zdravotní problémy?

Při naší práci používáme ochranné masky s respirátorem a rukavice. Pokud používáte tyto pomůcky, jste dostatečně chráněni při práci například s fluorovými prášky. Nejhorší jsou výpary při zažehlování, před kterými se uchráníte právě pomocí masky. Problémem jsou také částečky, které létají ve vzduchu.

Týmy, které mají servisní kamion s odsáváním, tyto problémy nemají a pracují pořád v relativně čistém prostředí. V buňce, která nemá odsávání, vše poletuje ve vzduchu, vyvětrat to prakticky není možné a chodit v masce 12 hodin denně také nejde. Takže ano, v tomto ohledu by "zelené" vosky měly mít výhodu. Žádné zdravotní problémy jsem nikdy ale neměl.

Nejsou pro vaše zdraví nebezpečnější spíše malé prachové částečky, kterých se nezbavíte ani u přípravků bez fluoru?

Prachové částečky poletují všude a v mazací buňce je jejich koncentrace vysoká. Ať to jsou částečky fluoru, nebo něčeho jiného. V minulosti proběhlo několik lékařských testů, jednoho z nich se účastnil i náš bývalý kolega, a když mu přišly výsledky, lékaři nezjistili nic zásadního. Spíše jde o to, že za ty roky se to ve vás může nastřádat a v pozdějším věku to může přispět k nějakým problémům. Ale to zatím nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil.

Posledním argumentem FIS je, že po zákazu bude lyžování "levnější". Podle německého výrobce vosků to však bude přesně naopak. Co myslíte vy?

Myslím si, že se tímto krokem lyžování nestane obecně dostupnějším sportem. Bezfluorové vosky na trhu jsou již od počátku a "fluorový boom" trvá posledních 15 až 20 let. Pokud si nechcete koupit 180 gramů fluorového parafínu za bezmála pět tisíc korun, můžete si koupit nefluorovou verzi za pět set korun.

Problém je v tom, že s fluorovými vosky dosahujete diametrálně lepších výsledků v oblasti skluzu a rychlosti. Všechny firmy budou hledat nebo už hledají cesty, jak dosáhnout stejných či podobných výsledků s novými nefluorovými vosky. Tento vývoj něco stojí a odrazí se v ceně vosků, nehledě na to, že firmy si budou chtít udržet svoje zisky. Takže si nemyslím, že zákaz fluoru sníží ceny vosků.

A když už jsme se dostali k otázce nákladů. Kolik peněz máte vázaných v zásobách fluorových vosků?

Odhadem bych řekl, že ve voscích máme něco přes dva miliony korun.

Předpokládám, že současné prášky znáte a na základě tisíců hodin na lyžích víte, jak který prášek při konkrétních podmínkách funguje. Nevrátil by vás (a všechny ostatní týmy) zákaz do "bodu 0"?

Naši práci by to ovlivnilo poměrně zásadně. V oblasti skluzových vosků by se začínalo takřka z nuly. Všechny dosavadní zkušenosti s fluorovými vosky budou k ničemu. Myslím si, že do budoucna nebudou hrát vosky až tak zásadní roli.

Proč?

Už dnes mají velké týmy například vlastní vývoj struktur, které si samy brousí na lyže. A týmy, které mají tyto možnosti, ještě více odskočí od týmů, které takový vývoj nemají. Vosky budou pořád hrát velkou roli, ale myslím, že vlastní vývoj se stane dominantnějším, než je teď, a do budoucna určitě někdo přijde s úplnou novinkou v oblasti přípravy závodních lyží.

Není od FIS kruté, že s takovou změnou přichází v polovině olympijského cyklu?

Bohužel je to politické rozhodnutí a u těch je riziko, že někdy napáchají víc škody než užitku. Nejzásadnější problém tohoto tématu je to, že zatím není jasné, jak bude probíhat kontrola ze strany FIS. Jde o to, že když FIS nedokáže validně otestovat závodníkovy lyže, tak celý tento zákaz nebude mít žádný smysl a v podstatě se nestane vůbec nic. Vývoj a testování kontrolního zařízení bude trvat nějakou dobu a rozhodně si nemyslím, že se vše stihne připravit na příští sezonu.

Takže myslíte, že se platnost zákazu pozdrží?

Ano. Osobně si myslím, že reálně se úplného zákazu fluoru dočkáme po olympiádě v Číně. Což dá čas jak výrobcům, tak týmům na vývoj a testování, a tím by vznikl jakýsi plynulý přechod. Je tu spousta nevyřešených otázek, jako například kontaminace původních lyží fluorem, kontrola na nižších úrovních, jako jsou kontinentální poháry, závody na národní úrovni a dálkové běhy.

Tam nejde používání fluoru ohlídat?

Je to v podstatě nereálné. Nehledě na to, že než se vymažou všechny zásoby fluorových vosků na světě, tak to bude pár let trvat a těžko někdo zkontroluje lyže lyžařského nadšence, který dojede tisící na Jizerské 50. Na Světovém poháru to bude relativně snadné ohlídat, až bude k dispozici kontrolní zařízení, ale na nižších úrovních to bude ještě několik let trvat.