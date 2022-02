Zabystřan věřil v senzační medaili. A během setiny jsem byl na zemi, litoval pádu

Velkým medailovým překvapením mohla skončit kombinace sjezdařů na olympijských hrách v Pekingu. Jan Zabystřan chtěl po devátém místě ve sjezdu zaútočit na stupně vítězů ve slalomu, ale na sluncem zalitém svahu v Jen-čchingu skončil krátce po startu na zemi a jeho touha se rozplynula.

"Šel jsem do toho, že by medaile mohla být. Nechtěl jsem desáté místo s velkým rozestupem, chtěl jsem mít pořádný výsledek někde vepředu. Ale bohužel to nevyšlo," litoval český závodník.

Opravdu věřil, že by se mohl k cennému kovu dostat. "Přede mnou byli dva slalomáři, za mnou byli dva slalomáři a věděl jsem, že ostatní můžu porazit," konstatoval.

K myšlenkám na stupně vítěz se odrazil výkonem ve sjezdu.Zabystřan v první části kombinace zaostal za nejrychlejším Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem o necelou vteřinu a půl.

"Jel jsem na sto jedna procent, jen dole jsem udělal pár chyb vyplývajících z rychlosti. To se stává," chválil se český reprezentant.

Sebevědomí do slalomu mu dodával i fakt, že mu vyhovoval profil svahu. "Bylo to dvakrát hezky z prudkého do rovinky, to mi docela jde trefit bránu, ve které se musím rozjet. Nebylo to nic těžkého, i podložka mi docela seděla," dumal lyžař z Chomutova.

Zradila ho ale technika. Ještě v první část spadl v rovinatější partii. V levotočivé brance mu podjely lyže a ocitl se na boku. "Během setiny jsem byl na zemi," krčil rameny.

"Bylo tam pár ledových ploten a na to jsem asi doplatil. Když se snažím jet co nejrychleji, tak trošku prostě vyjedu i na vnitřní a snažím se uspíšit oblouk. Bohužel na tohle jsou nějaké brány kritické, byla to i jedna z nich, ale byla to rovina a doufal jsem, že by to mohlo vyjít. A nevyšlo," líčil Zabystřan.

Mohla se na tom podepsat i jeho závodní pauza. Před sezonou měl kvůli prasklému obratli výpadek a soutěžní slalom jel naposledy loni v březnu.

"Mohlo se to projevit, ale na startu jsem stál s úplně čistou hlavou, že chci předvést tréninkovou jízdu, jakou jsem tady párkrát jezdil. Prostě to byl první slalomový závod v sezoně. Je to něco jiného než trénink, ale doufal jsem, že když už jsem tady měl pár startů v super-G a sjezdech, že to bude podobné," věřil Zabystřan.

Po 25. místě v super-G a nedokončené kombinaci má před sebou na olympiádě ještě tři starty. Pojede obří slalom, slalom a týmovou soutěž. Předtím si ale užije den volna. "Dám si oraz, zkusím to ze sebe setřepat a potom vzhůru do dalších závodů," hecoval se.