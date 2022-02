Ledecká vyhrála i díky kombinéze na míru. Speciálními švy ale riskovala

Vítězný olympijský závod jela Ester Ledecká ve sportovním oblečení z Pardubicka. Řadu let spolupracuje s Ivo Tichým z Lázní Bohdaneč, který jí vše navrhuje a šije na míru. V úterý Ledecká na hrách v Pekingu podruhé dominovala paralelnímu obřímu slalomu na snowboardu a získala už třetí olympijskou zlatou medaili. V pátek ji čeká obhajoba titulu v superobřím slalomu na lyžích.

Podnikatel s úspěšnou sportovkyní spolupracuje asi osm let, přesnou statistiku si Tichý nevede. Ročně dělá Ledecké kolem dvacítky kombinéz nebo souprav. Každý závod potřebuje něco jiného. Třeba před odletem na olympiádu ještě v jednu v noci Tichý dělal poslední úpravy, pak je odvážel k letadlu.

"Aby to bylo aktuální, aby se na oblečení projevila každá změna těla. Může to být jenom pocit, my musíme reagovat i na pocit, hlava je hrozně důležitá, to jak si věříte. Opět jsme vyráběli kombinézy pro Ester na alpské disciplíny i na snowboard. Na snowboard jsem ji pro tuto sezonu a pro olympijské hry navrhl a vyrobil zcela nový revoluční střih," řekl Tichý, jehož firma Don Quiet a stejnojmenná značka obléká českou reprezentaci.

Na snowboard je bunda a kalhoty zvlášť. Tichý udělal švy jinak, aby nebránily aerodynamice, a protože to není kombinéza, nesmí být oblečení dle obecných pravidel úplně obepnuté na těle. Opakem jsou rychlostní kombinézy, které jsou jako druhá kůže. "Šli jsme podle pravidel, ale riskovali jsme. Nešli jsme do ničeho, co se u snowboardu nesmí, jako třeba stahovací pásky, popruhy, které by zmenšovaly objem těla," řekl Tichý.

Podle Tichého je jeho návrh jedinečný, očekává, že další sportovci ho převezmou. Rok na něm s kolegy pracoval. "Udělal se první prototyp, pak si ho zkusila na svěťáku, který vyhrála s obrovským náskokem. Byla to kombinace nového střihu i materiálu. Látky mám tkané ve Švýcarsku, pro každou rychlost, pro každou disciplínu je vyvinutý jiný materiál," řekl Tichý.

Z vyrobené látky jeho firma ušije prototypy, které figuranti testují mimo jiné v aerodynamickém tunelu, který simuluje reálné podmínky na svahu. "Na lyže je to složitější, Ester používá chlapský materiál. Na každou disciplínu má jiný materiál," řekl Tichý.

Důležité je i to, jak oblečení vypadá. Aby se sportovkyni líbilo a cítila se v něm dobře. Design jí navrhuje bratr Jonáš a podle svých slov si v něm připadá jako superhrdinka. "Brácha udělá návrh figurky, my ho překreslíme do střihů, z námětu se poskládá kombinéza. Ještě tam musíme umístit partnerská loga, aby se staly součástí designu, aby i s nimi vypadala dobře," popsal Tichý.

Tichý původně začínal podnikat s lyžařským oblečením pro rekreační účely, hlavně si chtěl ušít pro sebe šponovky na lyže, žádné vhodné pro něj tehdy nebyly. Nakonec na tom založil podnikání a dostal se k profesionálnímu sportu. Obléká lyžaře z Panenských ostrovů, Libanonu, Chile, českou reprezentaci, paralympioniky či deaflympijský tým.