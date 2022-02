Kulový blesk, s Ledeckou na lyže. Poslali ji rychle do postele, na svahu zase válela

Oslavy? Ani nápad. Raději rychle do postele a druhý den znovu na svah. Jen vyměnit sportovní výbavu. Ester Ledecká půjde během nebezpečně krátké doby do druhé obhajoby olympijského zlata. Po fenomenálním výkonu na snowboardu ji na hrách v Pekingu čeká lyžařské super-G.

Peking (od našeho zpravodaje) - Po úterním triumfu musela česká obojživelnice zvládnout náročné kolečko povinností i bleskový přesun ze snowboardového do lyžařského areálu.

Nic snadného, Ledecká ale všechno zvládla a je připravená pokusit se v pátek na sjezdovce The Rock o další sportovní zázrak.

V super-G, na rozdíl od paralelního slalomu na prkně, nebude patřit mezi hlavní favoritky. Překvapit ale může. A samozřejmě chce.

"Bude to zábava, bude to jízda. Udělám všechno pro to, abych ukázala, jak jsem v posledních čtyřech letech na lyžích makala," hlásila v úterý, pár desítek minut po zisku třetího olympijského zlata.

Následnou akci "kulový blesk" popsal fyzioterapeut české superstar Michal Lešák.

"Oficiality, rozhovory, tiskovka, dopingová kontrola, medailový ceremoniál. Pak jsme sbalili všechny věci a přesunuli se s Ester do lyžařské vesnice. Pomohli jsme jí natahat věci na nový pokoj a poslali ji co nejrychleji do postele."

Ve středu Ledeckou nebudili. Nechali ji vyspat, do kolika potřebovala. Následovala rehabilitace a rozcvičení, na první lyžařský trénink v areálu Jen-čching tak vyrazila až odpoledne.

A zase překvapila. Na lyžích se prakticky okamžitě projevovala velmi nadějně. "Šlo to nad očekávání dobře," potvrdil Lešák.

Ledecká nicméně musela být opatrná. Na snowboardu se jednostranně přetěžují jen určité svalové skupiny, ty musela dlouze uvolňovat a protahovat. Aktivovat naopak bylo třeba ty "lyžařské", v tuhle chvíli oslabené.

Kouč Ledecké: Je to problém, ale ne tak velký

Na svahu si volně zajezdila, udělala si obrázek o trati a zvykala si na vyšší rychlost, kterou na lyžích vyvine. Dál pokračovala v rehabilitacích, dbala na odpočinek. V plánu bylo, že ve čtvrtek už půjde do bran.

Času je extrémně málo. Ledecká si ale nestěžovala. "Věřím, že dokážu rychle přepnout. Jsem ráda, že vůbec můžu závodit. Také to mohlo být v jeden den a já bych jeden ze závodů nestihla."

Její zkušený italský sjezdařský kouč Franz Gamper nepochyboval, že Ledecká přepnout zvládne.

"Je to problém, ale ne tak velký. Ester to tak dělala často, umí se rychle přeorientovat. Zvládá to snadno," uvedl obdivně.

Sjezdovku The Rock popsal Gamper jako pěknou a zároveň značně náročnou. Zužuje se na ní okruh favoritek, Ledecké by však mohla sedět.

"Může vyhrát třeba deset holek maximálně. Víc ne. Když je sjezdovka snadná, můžou vyhrát i ty, které nejezdí perfektně. Ale tady to tak není," vysvětlil někdejší kouč legend, Nora Aksela Lunda Svindala či Italky Deborah Compagnoniové.

Neprozradil však, zda mezi kandidátky na medaile řadí i šestadvacetiletou českou lyžařku.

Lyžařsky strašně vyrostla, míní Pešánová

Ať tak či tak, olympijské závody bývají specifické. "Mají zvláštní kouzlo, často se stává, že na nich velcí favorité pohoří. Je to otevřené, v tom je olympiáda krásná," řekla v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalá lyžařka a účastnice třech olympijských her Lucie Pešánová Hrstková.

"Zrovna Ester je typem závodníka se silnou hlavou. Na olympiádu dokáže vyladit formu," dodala.

Když sama Ledecká zmiňuje tvrdou práci, kterou od šokujícího triumfu v Pchjongčchangu na lyžích udělala, Pešánová Hrstková musí souhlasit.

"Strašně vyrostla. Věnuje tomu o dost víc času a je to znát. Osobně si myslím, že ji snowboarding pořád ještě brzdí v tom, aby byla lepší a lepší. Kdyby se zaměřila jen na lyžování, jezdila by na stupních vítězů hodně často, o tom jsem přesvědčená. Ale je to její věc. Buď k tomu rozhodnutí jednou dospěje, nebo bude pořád obojživelnicí, což je zase něco, co je velmi výjimečné," řekla Pešánová Hrstková týden před začátkem her.

Olympijský superobří slalom lyžařek je v Jen-čchingu na programu od 4 hodin ráno středoevropského času.