Super-G v Kvitfjellu lyžaři nejeli kvůli počasí. Malý glóbus získal Caviezel

Poslední superobří slalom Světového poháru lyžařů v Kvitfjellu byl dnes kvůli nepříznivému počasí zrušen. Malý křišťálový glóbus tak získal Švýcar Mauro Caviezel, který konečné hodnocení vyhrál o pouhé tři body.

Jednatřicetiletý Caviezel oslavil dnes bez boje největší úspěch v kariéře a přispěl k tomu, že Švýcarsko posbíralo všechny čtyři glóby za rychlostní disciplíny. Králem sjezdařů je totiž Beat Feuz a mezi ženami vyhrála Corinne Suterová super-G i sjezd, v němž skončila druhá Ester Ledecká.

Během sezony Caviezel prokázal stabilní výkonnost. Ve všech šesti závodech byl v elitní pětce: dvakrát bral stříbro, jednou bronz, dvakrát byl čtvrtý a jednou pátý. "Bez závodu je to ale zvláštní. Člověk cítí velké napětí, připravuje se, a najednou přijde zpráva: hotovo. Ale byl to pro mě velký sen," řekl lyžař, který v minulé zimě skončil v superobřím slalomu celkově třetí.

Závod v Kvitfjellu lyžařům dnes znemožnil déšť a špatná viditelnost. Pouhý tříbodový odstup od Caviezela měl Vincent Kriechmayr a nezabránil tomu, že lyžařská velmoc Rakousko poprvé od roku 1995 zůstane bez jediného glóbu.

Protože už dříve italský svaz s lyžařskou federací FIS kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem odvolaly finále SP v Cortině d'Ampezzo, čekají lyžaře už jen dva závody v Kranjské Goře. Za týden by tam měli jet obří slalom a slalom.

K velkému křišťálovému glóbu má nyní nejblíže Nor Aleksander Aamodt Kilde, specialista na rychlostní disciplíny. O 54 bodů méně má Francouz Alexis Pinturault, jehož doménou jsou naopak technické závody. Ve Slovinsku tak může ztrátu smazat. Další slalomář Nor Henrik Kristoffersen má manko 161 bodů.

SP ve sjezdovém lyžování mužů po zrušeném závodu v Kvitfjellu (Norsko):

Konečné pořadí super-G (po 6 závodech): 1. M. Caviezel (Švýc.) 365, 2. Kriechmayr (Rak.) 362, 3. Kilde (Nor.) 336, 4. Mayer (Rak.) 324, 5. Jansrud (Nor.) 305, 6. Casse (It.) 209.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 38 závodů): 1. Kilde 1202, 2. Pinturault (Fr.) 1148, 3. Kristoffersen (Nor.) 1041, 4. Mayer 916, 5. Kriechmayr 794, 6. Feuz (Švýc.) 792, …127. Zabystřan (ČR) 20.